Nie jest tajemnicą, że trasa koncertowa "Aquaria Tour" jest spełnieniem zawodowych marzeń Dody. Piosenkarka we współpracy ze stacją Polsat mogła zrealizować show na miarę tych zagranicznych produkcji. O ile oceny jej nowego reality "Doda. Dream Show" były raczej mieszane, a oglądalność nie powalała, o tyle same koncerty zbierały już pozytywne recenzje. Początkowo ogłaszano, że koncerty odbędą się tylko w Warszawie w specjalnie przygotowanej do tego hali. Później pojawiła się wiadomość, że z "Aquarią" Doda przyjedzie także do Łodzi. Szczęśliwa wokalistka właśnie ogłosiła w mediach sold out. To nie wszystko.

Doda wyprzedała koncert w Łodzi. Teraz szykuje kolejne miasto

Doda poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że bilety na jej łódzki koncert już się rozeszły. Jednocześnie zapowiedziała, że w środę, 1 listopada, zostanie ogłoszona nowa miejscówka i termin kolejnego koncertu. "Kochani jestem taka szczęśliwa. Wczoraj mieliśmy sold out Atlas Areny w Łodzi. Coś niesamowitego. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Czemu wstrzymywałam się z tą informacją aż cały dzień? Bo musiałam wiedzieć, że już za dwa dni podamy wam nowe miasto i nowy termin. Nie mogę się doczekać. Tak samo wielka hala. Co nieco mogę wam podpowiedzieć" - powiedziała Doda na Instagramie. Z nagrania, które wokalistka zamieściła w sieci wynika, że kolejny koncert trasy "Aquaria Tour" odbędzie się w krakowskiej TAURON Arenie.

Doda Doda podjęła ważną decyzję. 'Nadeszła wielka chwila w moim życiu'. Poprosiła fanów o pomoc/facebook.com/officialdoda

Doda ma powody do radości. Jej kariera nabrała zawrotnego tempa

Na krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych wyraźnie widać emocje, które towarzyszyły bezkompromisowej wokalistce. Koncert w TAURON Arena Kraków to niekwestionowane osiągnięcie. O tym, żeby tam zaśpiewać marzy wielu polskich artystów. Biorąc pod uwagę, fakt, że bilety na łódzkie show Dody wyprzedały się w całości można się spodziewać, że tym razem będzie podobnie. W końcu koncerty Doroty Rabczewskiej to nie tylko śpiew, ale również ogromne widowisko. Jedno jest pewne - w Krakowie już niebawem będzie się działo!

