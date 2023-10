Agnieszka Woźniak-Starak z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojego życia prywatnego światu. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Robi to jednak na swój własny, przemyślany sposób. Woźniak-Starak dzieli się z internautami jedynie tym, co sama chce pokazać. Na jej Instagramowym koncie nie ma miejsca na przypadek. Tym razem prezenterka opublikowała materiał, który wywołał spore zamieszanie w sieci. Poszło o Halloween.

Agnieszce Woźniak-Starak się dostało. Jej zachowanie nie przypadło internautom do gustu

Na instagramowym koncie Agnieszki Woźniak-Starak zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą krótkiego filmu z imprezy halloweenowej. Dziennikarka pokazała, jak bawiła się w towarzystwie Dawida Wolińskiego. Nie jest tajemnicą, że prezenterka i projektant lubią spędzać razem wolne chwile. Patrząc na nagranie można odnieść wrażenie, że wieczór był doskonały. Nie brakowało typowych dla tego święta atrakcji. Na pierwszy plan wychodziły pajęczyny i przerażające dekoracje. Obok stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak również nie dało się przejść obojętnie. Internautom nie przypadła ona jednak do gustu. W komentarzach zaroiło się od ostrych słów.

Tak Agnieszka Woźniak-Starak bawiła się z okazji Halloween. Fani ją skrytykowali Tak Agnieszka Woźniak-Starak bawiła się z okazji Halloween. Fani ją skrytykowali. Fot. Instagram.com/@aga_wozniak_starak

"Straszne. Szkoda że moda z zachodu dotarła do Nas. Może warto zrobić coś dla ludzi potrzebujących niż wydawać pieniądze na stroje, imprezę" - napisała jedna z internautek. "Może lepiej idźcie i zapalcie świeczki na grobach" - dodała kolejna. "Czym jest Halloween? Następne dziwactwo z zachodu wam imponuje! Tu już mało kto obchodzi a wy nie wiecie jak zwrócić na siebie uwagę!" - stwierdziła obserwatorka prezenterki.

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na dopracowane do perfekcji przebranie. Nie miała sobie równych

Na ten wyjątkowy wieczór była prowadząca "Dzień dobry TVN" wybrała bardzo przemyślaną stylizację. Całość zachowana była w odcieniach czerni i miała typowo mroczny charakter. Uwagę zwracały koronkowe rajstopy i powłóczysta peleryna. Makijaż Woźniak-Starak był prawdziwym dziełem sztuki. Połyskujące kryształki i efektowne soczewki zrobiły robotę. Nie było tu miejsca na przypadek.

