Cezary Olszewski zmarł 30 października 2023 roku. Tancerz zdobył wielką popularność dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami", za czasów jego triumfów w stacji TVN. Trenował w nim m.in. Magdalenę Walach z którą zdobył Kryształową Kulę, ale i Annę Popek. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" w TVP2, specjalnie dla Plotka zdradziła, jak zapamiętała zmarłego kolegę. Cezary Olszewski miał zostać znaleziony martwy w jednym z hoteli w Ostrołęce. Miał 42 lata.

Anna Popek złożyła kondolencje rodzinie Cezarego Olszewskiego

Anna Popek miała okazję spędzić kilka tygodni z Cezarym Olszewskim w 2008 roku. Para wystąpiła w ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami" emitowanej jesienią, z której odpadła z programu jako druga. - Jego śmierć to wielkie nieszczęście. Jestem zaskoczona, bo to młody człowiek. Bardzo mi przykro - wyznała Plotkowi poruszona Anna Popek. Zwróciła też uwagę na rodzinę tancerza.

Przede wszystkim teraz należą się wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. Składam im najszczersze kondolencje - powiedziała nam prezenterka.

Anna Popek wspomina spędzony czas z Cezarym Olszewskim w "Tańcu z Gwiazdami"

Anna Popek zapewniła nas, że Cezarego Olszewskiego może wspominać tylko w miły sposób. - Cezary był bardzo sumiennym człowiekiem. Pilnował mnie na treningach do "Tańca z Gwiazdami", by na nie przychodzić i się do nich przykładać. Wyciskał ze mnie co się dało, bo wykorzystywać ten czas prób maksymalnie na taniec. Potrafił pochwalić, kiedy coś ładnie zrobiłam, ale i zwrócić uwagę na defekty, które były do poprawy. Jak krytykował, to robił to zawsze w kulturalny i wyrozumiały sposób - wspomniała w rozmowie z Plotkiem Anna Popek. Ich zdjęcia pamiątkowe z "Tańca z Gwiazdami" znajdziesz w galerii na górze strony.

Cezary był dla mnie w tańcu takim oparciem i drogowskazem. Można było na niego liczyć. Czułam się przy nim bezpiecznie. Taneczny świat opiera się na zaufaniu i miałam je do niego na parkiecie. Ogromna tragedia... - podsumowała Anna Popek informacje o śmierci Cezarego Olszewskiego.