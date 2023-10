O tym, że Cezary Olszewski nie żyje, dowiedzieliśmy się w poniedziałkowe południe. Jak podał portal eostroleka.pl, ciało tancerza zostało znalezione w jednym z hoteli w jego rodzinnych stronach. - Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny - skomentował kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl. Kilkukrotny uczestnik "Tańca z Gwiazdami" w ostatnich latach trzymał się z dala od show-biznesu i swojego wyuczonego zawodu. To, czym się zajmował i jak tęsknił za treningami, opowiedział nam jego znajomy, Agustin Egurrola, który pokłada teraz nadzieje w śledczych. - Nie wiem, jakie były okoliczności jego śmierci, co ją spowodowało, ale mam nadzieję, że w wyniku śledztwa, wszystko się logicznie wytłumaczy - mówi nam choreograf.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman przeżyła śmierć kliniczną. Jak się teraz czuje?

Agustin Egurrola przeżywa śmierć Cezarego Olszewskiego

Cezary Olszewski poza tańczeniem w "Tańcu z Gwiazdami", razem z grupą Volt występował w wielu produkcjach telewizyjnych oraz estradowych. Współpracował przez wiele lat z Egurrola Dance Studio, więc Agustin Egurrola spotykał go w pracy regularnie. W rozmowie z Plotkiem znany choreograf podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi ze zmarłym tancerzem. - Jestem w szoku. Cezary był niezwykle pozytywnym, ambitnym, fajnym i utalentowanym chłopakiem. Kochał taniec i uczyć ludzi. Zawsze jak ktoś coś od niego chciał, to mówił, że nie ma problemu. Był bardzo pomocny i otwarty na innych. Chciał dużo pracować i tworzyć fajne rzeczy. Pracowałem z nim wiele, wiele lat. Był też instruktorem w Egurrola Dance Studio. Nie mogę się teraz pozbierać i się z tym pogodzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był bardzo młody, bo dopiero miał 42 lata - powiedział nam drżącym głosem Agustin Egurrola.

Agustin Egurrola zdradza, czym zajmował się Cezary Olszewski, gdy zniknął z telewizji i parkietu

Cezary Olszewski nie występował już w "Tańcu z Gwiazdami" od kiedy program zaczął być emitowany w Polsacie. Odszedł od tańca, ale nie do końca mu to pasowało. Agustin Egurrola zdradził nam o jego tęsknotach za pracą, w której czuł się jak ryba w wodzie i była dla niego swego czasu całym światem. Choć w ostatnich latach nie mieli kontaktu, pracownikowi TVP zapadła w pamięci ich ostatnia rozmowa. Pamiątkowe zdjęcia Cezarego Olszewskiego z czasów tanecznego show, znajdziesz w galerii na górze strony.

Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, zapraszał mnie do siebie, bo chciał mi bardzo pokazać swój nowy świat. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu. To go zbudowało i dało mu taką siłę, poczucie wartości. Myślę, że z osiem lat temu jak wyjechał, to zajął się biznesem ze swoją żoną. Mówił mi podczas naszej ostatniej rozmowy, że tęskni za tańcem i lekcjami. Prosił mnie, że jak będę miał jakiś ciekawy projekt, to bym dzwonił, bo chciał jeszcze zrobić coś ciekawego związanego z tańcem. Czuję ogromny żal, że to się już nie uda - zdradził Plotkowi Agustin Egurrola

Cezary Olszewski i Dorota Zawadzka w 'Tańcu z Gwiazdami'. Cezary Olszewski nie żyje. Fot. Kapif.pl