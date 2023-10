We wtorek 24 października odbyło się wydarzenie International Businesswoman Awards w Rzymie. Na miejscu zjawiło się sporo polskich gwiazd, a wśród nich były m.in. Beata Kozidrak, Olga Frycz, Maja Bohosiewicz, Justyna Gradek oraz Marieta Żukowska. Plotkowi udało się porozmawiać z Mają Bohosiewicz, która została doceniona statuetką podczas gali. W trakcie rozmowy aktorka i twórczy modowej marki wspomniała o Beacie Kozidrak.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz śpiewa hit Kozidrak, ale... coś poszło nie tak

Maja Bohosiewicz nabija się z Beaty Kozidrak. Zanuciła jej hit i... coś poszło nie tak

Nie da się ukryć, że Beata Kozidrak była największą gwiazdą wydarzenia International Businesswoman Awards. Nasz dziennikarz Bartosz Pańczyk nie mógł więc nie wspomnieć o niej w czasie rozmowy z Mają Bohosiewicz. Chciał się dowiedzieć, czy dla niej zespół Bajm też jest kultowy i czy lubi słuchać jego utworów. Maja Bohosiewicz odpowiedziała bez wahania, a przy okazji zanuciła jeden z największych hitów grupy. Postanowiła jednak nieco się ponabijać. Zdjęcia Mai Bohosiewicz i Beaty Kozidrak znajdziecie w galerii na górze strony.

- No jasne, że tak! Kto nie lubi pani Beaty? Przecież jesteś żołnierzem, musisz sobie zgolić... jak to było? Jesteś zerem, jesteś zerem? (śmiech) Śmieję się oczywiście. Nie no, jasne, że tak. Bajm jest kultowy i myślę, że chyba każdy w samochodzie, jak sobie puszcza Beatkę i po prostu krzyczy na całe gardło, więc ja też bardzo ją tam wypatrywałam, bo chciałam sobie zdjęcie zrobić - powiedziała Maja Bohosiewicz.

Oczywiście poprawnie słowa brzmią następująco: "Jesteś sterem, białym żołnierzem", a nie "jesteś zerem", ale kto nigdy w ten sposób nie zaśpiewał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nasz dziennikarz spytał również Mają Bohosiewicz o nagrodę, którą otrzymała na gali. Ta nie kryła radości. - Bardzo, bardzo mi jest miło. Chyba każdy lubi dostawać jakąś nagrodę, kiedy jego praca jest w jakiś sposób doceniana, więc jest mi niezmiernie, niezmiernie miło i przyjemnie, że zostałam nagrodzona statuetką z racji rozwoju mojego biznesowego - podkreśliła. Co jeszcze powiedziała Maja Bohosiewicz? Zobaczcie nagranie wideo, które znajdziecie powyżej.