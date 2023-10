Cezary Olszewski nie żyje. Szersza publiczność poznała go z programu "Taniec z gwiazdami". To właśnie w tamtym okresie tancerz zyskał największą popularność i stał się rozpoznawalny. W show emitowanym przez TVN tańczył m.in. z Anną Popek czy Grażyną Wolszczak, ale to z Magdaleną Walach udało mu się wygrać Kryształową Kulę. Jak podaje portal eostroleka.pl, jego ciało zostało znalezione w jednym z hoteli w jego rodzinnych stronach. "Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny" - mówi kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl. Tragiczne wiadomości dotarły do Janji Lesar od nas.

Jaki był Cezary Olszewski? Janja Lesar wspomina zmarłego kolegę z "Tańca z gwiazdami"

Janja Lesar miała okazję występować z Cezarym Olszewskim w "Tańcu z gwiazdami" w 2008 roku, gdy tancerzowi na parkiecie towarzyszyła Anna Popek. Rok później spotkali się w show, gdy Olszewski trenował Annę Nowak-Ibisz, a także w następnej edycji, kiedy tańczył z Grażyną Wolszczak. Widziała też, jak tworzył parę z Dorotą Zawadzką. Wyszło na jaw, że w tamtym czasie byli sąsiadami i okazji do spotkań nie brakowało. Pochodząca ze Słowenii tancerka nie ukrywa zaskoczenia tragiczną wiadomością.

Nie wiedziałam. Jestem w szoku. Nie mieliśmy zbytnio kontaktu z nim po "Tańcu z gwiazdami", bo się odizolował. Czasami coś słyszałam o nim, że np. bierze ślub, że daje lekcje tańca i że jest w Warszawie. W czasie trwania "Tańca z gwiazdami" za to byliśmy nawet sąsiadami i bardzo często się spotykaliśmy. To był bardzo wesoły chłopak, zabawny i towarzyski. Często się spóźniał, więc musiał nie raz na poczekaniu wymyślić historię, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Śmialiśmy się z tego i wszyscy wiedzieliśmy, że Czaruś właśnie zawsze tak czaruje, że wszyscy będą zadowoleni. Był bardzo dobrym nauczycielem tańca, zawsze była przy nim pełna sala ludzi i świetna atmosfera. Bardzo szkoda, że go już nie ma. Bardzo miło go wspominam - wyznała Plotkowi wzruszona Janja Lesar.

Cezary Olszewski i Magdalena Walach zdobyli Kryształową Kulę. Tancerz i aktorka wygrali 'Taniec z Gwiazdami' w 2008 roku. Fot. Kapif.pl

Kariera Cezarego Olszewskiego

Cezary Olszewski rozpoczął naukę tańca towarzyskiego w czwartej klasie szkoły podstawowej. Uczęszczał tam do klasy o profilu akrobatyczno-tanecznym. Na swoim koncie ma wygrane turnieje Światowej Federacji Tańca Sportowego (IDSF). Był też finalistą otwartych mistrzostw Polski w tańcach standardowych. Miał najwyższą, międzynarodową klasę "S" zarówno w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim. Cezary Olszewski, poza tańczeniem w "Tańcu z gwiazdami", razem z grupą Volt występował w wielu produkcjach telewizyjnych oraz estradowych. Współpracował z Egurrola Dance Studio.