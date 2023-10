30 października media obiegła informacja o śmierci Cezarego Olszewskiego. Tancerz dał się poznać publiczności za sprawą formatu "Taniec z Gwiazdami", w którym tańczył m.in. z Anną Popek i Magdaleną Walach. Jak podaje portal eostroleka.pl, jego ciało zostało znalezione w jednym z hoteli. Śledczy wciąż pracują nad ustaleniem przyczyny śmierci Olszewskiego. - Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny - powiedział kom. Tomasz Żerański portalowi moja-ostroleka.pl. Tancerz jeszcze w 2018 stanął na ślubnym kobiercu ze swoją ukochaną Anetą Gworys. Choć ceremonia odbyła się z dala od mediów, informacje w świat puścił jeden z braci Mroczek.

Zmarł Cezary Olszewski. Niedawno brał ślub. "Wydał" go Mroczek

Marcin Mroczek na początku czerwca 2018 roku na swoim Instagramie pochwalił się zdjęciem z uroczystości. "Ślub Czarka" - napisał wówczas, dołączając zdjęcie z Olszewskim. Zarówno tancerz, jak i jego wybranka stronili od mediów społecznościowych, przez co na próżno szukać w internecie większej ilości informacji o uroczystości. Fotografie ze ślubu Cezarego Olszewskiego znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Cezary Olszewski fot. Instagram @mroczek_Marcin

Cezary Olszewski zmarł w wieku 42 lat. Kim był?

Cezary Olszewski był tancerzem ze sporą listą osiągnięć na koncie. Tańczył m.in. w formacji Odysea, z którą kilkukrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski i bardzo wysokie miejsca w Pucharach Polski. Świetnie odnajdywał się zarówno w tańcach typowo klasycznych, jak i nieco bardziej współczesnych. Popularność przyniosły mu występy z grupą taneczną Volt, które okazały się przepustką do dalszej kariery. W 2008 roku Cezary Olszewski zajął chlubne stanowisko trenera w "Tańcu z Gwiazdami". Był nim przez dwa lata i widać było, że przynosiło mu to ogromną satysfakcję. Po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć w siódmej edycji tanecznego show. Gwiazdą, która towarzyszyła mu wtedy na parkiecie, była Magdalena Walach, znana z serialu "Pensjonat pod Różą".

Cezary Olszewski nie żyje. Tańczył w 'Tańcu z Gwiazdami' fot. Kapif