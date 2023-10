Ewa Chodakowska w 2021 roku pochwaliła się ogromną inwestycją. Znana trenerka zakupiła posiadłość w Grecji wraz z ukochanym mężem. Gwiazda pochwaliła się nieruchomością w mediach społecznościowych. Na nagraniach pokazała, jak wówczas wyglądał hotel, który stał się jej własnością. Od tego czasu trwają prace wykończeniowe. Na ten czas Chodakowska przebywa w Polsce. Niedawno jednak otrzymała przykrą wiadomość. Nie kryła złości.

Ewa Chodakowska przeżyła chwile grozy. Chodzi o jej grecką posiadłość. Musiała pilnie wylecieć do Aten

Ewa Chodakowska jest w trakcie wykańczania domu w Grecji. Na profilu na Instagramie wyznała, że lato 2024 planuje spędzić już w swojej posiadłości. Jak się jednak okazało, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Aby jej nieruchomość wyglądała jak ze snów, wynajęła specjalnego architekta. Okazało się, że nie zrozumiał jej wizji. Z tego względu trenerka musiała szybko wylecieć do Grecji i skonsultować zmiany z wykonawcami.

Poległ na dekoracji wnętrz. Kompletnie nie złapał mojej wizji. Powyburzał rzeczy, które powinny zostać, zamontował rzeczy, na które nigdy się nie zgodziłam. Musiałam lecieć do Aten i w dwa dni (czwartek i piątek) wybrać wszystkie materiały do domu - napisała Chodakowska na Instagramie.

Sytuacja była z pewnością bardzo stresująca. Na szczęście Chodakowska mogła liczyć na swoją przyjaciółkę. Kobieta pomogła podjąć jej decyzję co do wykończenia i wystroju wnętrz. "Znalazła czas i pomogła mi jak nikt inny. Dodatkowy głos "tak" lub "nie" w takich sytuacjach jest bardzo ważny. Mamy to!" - napisała trenerka. Wygląda na to, że sytuacja została opanowana. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ewa Chodakowska kupiła dom w Grecji. Jakiś czas temu pochwaliła się posiadłością

Ewa Chodakowska nie kryła szczęścia, gdy kupiła nowy dom. "Nasz nowy grecki dom. Miesiąc temu, kiedy przyjechaliśmy, by zobaczyć tę nieruchomość, ugięły nam się kolana. Dziś odebraliśmy klucze" - pisała wówczas na profilu na Instagramie. Mówiła wówczas, że od dawna marzyła o posiadłości w tym miejscu. Dodała, że była to dla niej wyjątkowa lokalizacja. "Sama trasa jest tak malownicza, że za każdym razem wracam z niej naładowana błogostanem" - podkreślała trenerka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Ewa Chodakowska miała wsparcie? Rozwiewa wątpliwości. "Mąż liczył, że szybko powinie mi się noga"

