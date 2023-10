Cezary Olszewski nie żyje. Był zwycięzcą "Tańca z gwiazdami". Miał 42 lata

Cezary Olszewski nie żyje. Szersza publiczność zna go z formatu "Taniec z gwiazdami", w którym tańczył m.in. z Anną Popek. Wraz z Magdaleną Walach wygrał siódmą edycję show. Jak podaje portal eostroleka.pl, jego ciało zostało znalezione w jednym z hoteli. "Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny" mówi kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl.

Cezary Olszewski zmarł w wieku 42 lat. Przyczyna zgonu nie jest znana

Cezary Olszewski świetnie odnajdywał się zarówno w tańcach typowo klasycznych, jak i nieco bardziej współczesnych. Popularność przyniosły mu występy z grupą taneczną Volt. Okazały się one prawdziwą przepustką do kariery. W 2008 roku Cezary Olszewski zajął chlubne stanowisko trenera w "Tańcu z gwiazdami". Był nim przez dwa lata i widać było, że przynosiło mu to ogromną satysfakcję. Po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć w siódmej edycji tanecznego show. Tytułowa gwiazdą, która towarzyszyła mu po raz pierwszy na parkiecie była Magdalena Walach. Charakterystyczna aktorka o długich, rudych włosach fanom produkcji najbardziej kojarzyła się z polsatowskim "Pensjonatem pod Różą". Olszewski przed kamerami zatańczył jeszcze z Anną Popek, Anną Nowak-Ibisz, Grażyną Wolszczak i kultową supernianią, czyli Dorotą Zawadzką.

Cezary Olszewski został znaleziony w hotelu w Ostrołęce. Okoliczności śmierci nie są znane

O tym, że Cezary Olszewski nie żyje wyczytaliśmy na łamach portalu eostroleka.pl. Szczegóły dotyczące zgonu tancerza wciąż nie są znane. Wiadomo jedynie, że ostatnie chwile życia spędził w hotelu w Ostrołęce. Miasto to z pewnością nie było przypadkowe - to rodzinne strony Olszewskiego. Mężczyzna naukę tańca towarzyskiego rozpoczął już w czwartej klasie szkoły podstawowej. Uczęszczał do klasy o profilu akrobatyczno-tanecznym.

