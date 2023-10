Życie Marka Siudyma nie zawsze układało się jak film z happy endem. Aktor ma na swoim koncie role w wielu znanych produkcjach, ale nigdy nie miał szczęścia do miłości. Za Siudymem dwa nieudane związki i dwa rozwody. W 1998 roku na świat przyszedł jego syn. Aktor miał wtedy 50 lat i był już w drugim małżeństwie. Jak wygląda młody Tadeusz i czym się zajmuje? Okazuje się, że z aktorstwem raczej mu nie po drodze. Więcej zdjęć Marka Siudyma z synem znajdziesz w galerii na górze strony.

Syn Marka Siudyma nie podziela wszystkich pasji ojca

W jednym z wywiadów dla Pomponika aktor zdradził, czym interesuje się jego syn. - Dorastał w świecie aktorskim. Jednak wtedy mocniejsza była moja działalność związana z końmi. Od dziecka więcej bywał w stajni niż w domu i uczył się jazdy konnej. Szybko okazało się, że ma niesamowity dar do zwierząt, one go akceptują i słuchają - wyznał. Jak widać, Tadeusz podobnie jak ojciec uwielbia zwierzęta i to właśnie z nimi wiąże swoją przyszłość. Syn aktora postanowił rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a konkretniej, na wydziale hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich. Tadeusz ceni swoją prywatność i rzadko pokazuje się z ojcem na oficjalnych wydarzeniach. Czasem jednak zrobi wyjątek, dzięki czemu możemy porównać, czy faktycznie wdał się w tatę.

Tadeusz Siudym i Marek Siudym Syn Marka Siudyma jest od niego młodszy o 50 lat. Tadeusz wdał się w ojca? Fot. KAPiF.pl

Marek Siudym kilka lat temu stracił wnuka. To była ogromna tragedia

Siudym przez lata opiekował się swoim wnukiem Adamem. Wszystko dlatego, że jego córka z pierwszego małżeństwa, Agnieszka, nie mogła sobie poradzić z macierzyństwem. - Agnieszka miała burzliwe przejścia, ale zawsze starałem się jej pomagać, ratować z różnych tarapatów - zdradził w jednym z wywiadów. Chłopak wiekiem był zbliżony do syna aktora, Tadeusza. W 2017 roku Siudym podzielił się smutnymi wieściami. - Niestety, Adaś nie żyje. Miał w sobie radykalny bunt. Wydawało mi się, że wszystko jest dobrze. Zaraziłem go pasją do koni, pracował. Miał 21 lat. Choć minęło ponad pół roku od jego śmierci, trudno mi się z tej tragedii otrząsnąć, byłem z nim blisko - wyznał wtedy magazynowi "Dobry Tydzień". ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Materna dowiedział się o nieślubnym dziecku, mając 68 lat. Jego syn też jest dziennikarzem

