Kariera Karola Strasburgera nabrała zawrotnego tempa w 1970 roku. Wówczas aktor wystąpił w dwóch kultowych produkcjach serialu "Kolumbowie" oraz filmu "Agent nr 1". Do wielkiej sławy i rozpoznawalności przyczyniła się również rola trenera jeździectwa w serialu obyczajowym "Karino". Produkcja była emitowana w 1975 roku. Zagrało w niej wiele znanych osobistości. W rolę stajennego wcielał się Zdzisław Maklakiewicz. Z kolei lekarkę weterynarii odgrywała Claudia Rieschel.

Karol Strasburger stracił głowę dla Claudii Rieschel. Złamał dla niej jedną z zasad

Aktorka dostała posadę w serialu, aby zapewnić oglądalność na rynku niemieckim. Znakomicie jeździła konno i niemal od razu złapała świetny kontakt z ekipą produkcyjną. Jej uwagę przede wszystkim przykuł Karol Strasburger. Wówczas był on świeżo po rozwodzie z Barbarą Burską. Relacja z Claudia Rieschel rozwijała się powoli - Nie wchodziłem w takie układy, bo jest stare przysłowie, że tam, gdzie pracujesz, to tego nie robisz - powiedział niegdyś w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. Wraz z upływem czasu Karol Strasburger zaangażował się jednak bardziej w tą znajomość.

Karol Strasburger miał rywala. Reżyser sprytnie się na nich zemścił

Początkowo para kryła się ze swoim uczuciem. Mimo to relacja zaczęła być widoczna i kłuć w oczy innych pracowników na planie. Szczególnie reżysera Jana Batorego - Chodził z wielką tubą-megafonem i pokazywał, kto rządzi. Próbował przejąć Claudię, ale ona miała bardziej ochotę na mnie niż na niego - opowiadał Strasburger w programie Wojewódzkiego. Pogrążony w zazdrości reżyser zaplanował zemstę i rozdzielił ich serialowe wątki - Miłość między Grażyną a Andrzejem, których graliśmy, miała rozkwitać, a Batory to nagle zmienił tak, że się rozstali. Bardzo był nieprzyjemny i na koniec rozmawialiśmy już ze sobą przez asystenta - dodał w tej samej rozmowie. Związek Karola Strasburgera i Claudia Rieschel nie przetrwał jednak próby czasu i zakończył się wraz z końcem produkcji. Aktorka wróciła do Niemiec. Z kolei aktor odnalazł pełnię szczęścia poślubiając Irenę Morcińczyk. Razem szli przez życie, aż do śmierci żony w 2013 roku. Kilka lat później serce Karola Strasburgera zabiło mocniej do sporo młodszej Małgorzaty Weremczuk. Para pobrała się w 2019 roku. Wspólnie wychowują córkę, Laurę.

'Karino'. Kadr z serialu https://www.youtube.com/watch?v=g0p0rsbBkds&t=343s

