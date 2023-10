Małgorzata Foremniak może pochwalić się ogromnymi sukcesami na polu zawodowym, a do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. O życiu prywatnym od pewnego czasu mówi jednak niewiele, a informacje o swoich związkach i dzieciach zwykle zachowuje dla siebie. Wyjątek zrobiła jednak kilka lat temu w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Foremniak opowiedziała wówczas o tym, jak udało jej się stworzyć rodzinę dla adopcyjnej córki i syna.

Małgorzata Foremniak ma dwoje adopcyjnych dzieci. Wyznała, że nie zawsze było łatwo

Z pierwszym mężem Małgorzata Foremniak doczekała się córki. W 1998 roku poślubiła reżysera Waldemara Dzikiego i wspólnie podjęli decyzję o adopcji. Małżonkowie adoptowali dziewczynkę i chłopca, którzy mieli wówczas 13 i sześć lat. Foremniak przyznała, że relacja z dziećmi w takim wieku jest zupełnie inna niż maluchami. - Takiej biologicznej organicznej miłości nic nie jest w stanie zastąpić. (...) Przy dużych dzieciach jest zupełnie inaczej. One mają twardy dysk zapełniony i z tym się żyje - powiedziała. Aktorka dodała, że dziecięca psychika buduje się, gdy są bardzo małe. - Dzieci to jest biała kartka, na której notowane są wszystkie nasze gesty, myśli, reakcje. Dziecko po nas to wszystko powiela - stwierdziła. Małgorzata Foremniak nie ukrywała, że stworzenie domu adopcyjnym dzieciom było "potężnym treningiem". Nie chciała jednak opowiadać na temat szczegółów ze względu na poszanowanie dla ich prywatności.

Nie jeden raz płakałam w poduszkę z bezsilności. Było ciężko, ale dawaliśmy z Dzikim radę - dodała.

Małgorzata Foremniak w rozmowie z Magdą Mołek zdradziła jeszcze, że jej adopcyjne dzieci nie mówią do niej "mamo". Zaznaczyła jednak, że dała im wybór i szanuje ich decyzję w tej kwestii. - Wybrały słusznie. Ich rodzice zawsze zostaną rodzicami - podkreśliła.

Małgorzata Foremniak rozstała się z Waldemarem Dzikim

Małżeństwo Małgorzaty Foremniak z Waldemarem Dzikim nie przetrwało próby czasu. Gdy w 2005 roku wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", zaczęto spekulować o jej romansie z tancerzem Rafałem Maserakiem. Związek potwierdzili dwa lata później, choć na papierze aktorka nadal była żoną Dzikiego. Rozwód sfinalizowali w 2011 roku, długo po rozstaniu Foremniak i Maseraka. Aktorka przyznała jednak, że z mężem udało jej się pozostać w przyjacielskich relacjach. Waldemar Dziki zmarł w 2016 roku.