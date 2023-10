Prowadzenie porannych programów śniadaniowych zapewnia dużą popularność oraz prestiż. Gospodarze "Dzień dobry TVN" i "Pytania na śniadanie" codziennie witają widzów i spędzają z nimi poranki. Jeszcze kilka lat temu jedną z najbardziej lubianych prowadzących śniadaniówki TVP była Iwona Radziszewska. Prezenterka zaczynała karierę w redakcji "Wiadomości". Była związana ze stacją TVN. Pracowała również w ministerstwie. Później powróciła do mediów i na stałe związała się z Telewizją Polską. Odeszła nagle. Co dziś u niej słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska o zmianach w programie "Pytanie na śniadanie". Ocenia nowych prowadzących i zdradza, czy zmieniła się praca w TVP bez Jacka Kurskiego

Iwona Radziszewska miała być aktorką. Szybko zmieniła zdanie

Iwona Radziszewska z wykształcenia jest aktorką. Nie zagrzała jednak długo miejsca w branży. Obrała inną ścieżkę zawodową. Zaczynała w "Gazecie Wyborczej". W telewizji zadebiutowała jako prowadząca "Wiadomości" TVP. Natomiast w 1997 roku przeszła do TVN-u i została gospodynią "Faktów". Iwona Radziszewska współtworzyła również kanał TVN Style. W latach 2004-2006 była szefową stacji i prowadzącą. Jak się okazuje, początkowo stacja miała mieć nieco inny profil - miał to być kanał o zdrowiu. - Kilka miesięcy przekonywałam właścicieli, że to nie jest najlepszy pomysł i lepiej stworzyć kobiecy kanał, jakiego wtedy jeszcze nie było na rynku. To było niesamowite doświadczenie! Tworzyłam coś od początku, coś rodziło się w mojej głowie, tworzyłam programy, pisałam ramówkę i nagle musiałam postawić kropkę. Projekt ujrzał światło dzienne - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Iwona Radziszewska latami prowadziła "Pytanie na śniadanie". Co dziś robi?

Po sukcesie związanym z kanałem TVN Style Iwona Radziszewska rozpoczęła pracę nad magazynem dla kobiet. Jednak kilka miesięcy później przedsięwzięcie upadło. Na początku 2008 roku Iwona Radziszewska była rzeczniczką prasową w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz doradczynią ministra do spraw mediów. Po kilku miesiącach powróciła do pracy w mediach. Związała się z redakcją "Pytania na śniadanie", gdzie początkowo prowadziła program w duecie z Jackiem Rozenkiem, a później z Łukaszem Nowickim - Najtrudniejsze, ale też najfajniejsze, jest osiągnięcie absolutnego flow - tak, żeby wszystko płynęło. Wtedy żadne plany rozmów nie są potrzebne, a po programie ma się wrażenie, że dynamicznie przegadało się trzy godziny, spotykając wielu ciekawych ludzi po drodze - wspominała w rozmowie z Plejadą. W 2016 roku Iwona Radziszewska ogłosiła zakończenie współpracy z Telewizją Polską. Rozkręciła własny biznes i całkowicie zniknęła z mediów. Założyła firmę, która oferuje szkolenia medialne oraz konsultacje wizerunkowe. Oprócz tego napisała książkę "Skazani na sukces. Jak wytrenować mózg i zdobyć pracę marzeń".

Iwona Radziszewska KAPiF