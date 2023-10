Beata Kozidrak nagrała niedawno piosenkę "Łobuz" w duecie z Roksaną Węgiel. Utwór ten znajdzie się na płycie 18-latki "13+5". Patrzenie na nią w pracy i jej narzeczonego, Kevina Mgleja, który towarzyszył ukochanej na planie teledysku, wywołało w Beacie Kozidrak wspomnienia. Gdy spotkaliśmy gwiazdę Bajmu w Rzymie na gali International Businesswoman Awards, przywołała swojego byłego męża, Andrzeja Pietrasa. Zobacz poniżej naszą rozmowę.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak wróciła wspomnieniami do początków związku z byłym mężem. Wszystko przez Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja

Beata Kozidrak o małżeństwie z Andrzejem Pietrasem

Beata Kozidrak związała się ze starszym o kilka lat Andrzejem Pietrasem pod koniec lat 70. Ich współpraca na płaszczyźnie zawodowej szybko przemieniła się w płomienne uczucie. Wokalistka nie chciała dłużej czekać z decyzją o ślubie i ten odbył się w 1979 roku. Miała wtedy 19 lat, czyli tyle samo, ile będzie miała w przyszłym roku Roksana Węgiel, gdy stanie na ślubnym kobiercu ze swoim narzeczonym. Gdy gwiazda Bajmu spotkała się z nią i Kevinem, trudno było jej uciec od tych skojarzeń.

To jest cudowne. Kiedy nagrywałam z Roxie tę piosenkę, zdałam sobie sprawę, że kiedy zaczynałam, miałam 18 lat, a Roxie ma w tej chwili 18 lat. Widziałam, jak współpracuje ze swoim przyszłym mężem, jak on się nią opiekuje i po prostu wspomnienia wróciły. Wspomnienia z czasów, kiedy zaczynałam i kiedy byłam razem z Andrzejem, on mnie wspierał i razem budowaliśmy taką markę, jaką jest Bajm w tej chwili - wyznała Beata Kozidrak w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem.

Związek Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa na początku wywoływał wiele emocji. Ojciec piosenkarki był przeciwny ich małżeństwu

Co ciekawe, ojciec Beaty Kozidrak początkowo nie akceptował jej ślubnych planów. Liderka Bajmu zdradziła to w swojej autobiografii "Beata. Gorąca krew". "Kiedy w czasie obiadu oznajmiłam rodzicom, że spotykam się z Andrzejem, zapadła cisza. Gdy skończyliśmy jeść, ojciec wezwał mnie do siebie. - Za tego playboya? Zamierzasz wyjść za tego playboya? Po moim trupie! - krzyczał. - Ile ty masz lat? Życie chcesz sobie zmarnować? No cóż, taką właśnie reputację miał w Lublinie Andrzej, ale dla mnie nie miało to znaczenia" - wspominała w książce Beata.

Jej małżeństwo z Andrzejem Pietrasem trwało 36 lat. Ich rozwód odbył się na pierwszej rozprawie w 2016 roku w Lublinie. Wcześniej przez dwa lata pozostawali w separacji. Pietras do dziś jest menedżerem Bajmu. W przyszłym roku byli małżonkowie będą obchodzić wielki jubileusz zespołu. - W tej chwili rodzi mi się pomysł na trasę koncertową 45-lecia zespołu Bajm. Same hity Bajmu będą i piosenki, których, jak myślę, jeszcze na żywo nie słyszeliście. Muszę to wszystko sobie w głowie powymyślać. Będę pracowała z ludźmi, z którymi poczuję satysfakcję. Na pewno to nie jest łatwe, ale kiedy wychodzę na scenę i widzę, że ludziom się to podoba, to jest to największa nagroda (...) Ja odpoczywam na scenie. Zapraszam na koncerty Bajmu. Będziecie mieli co wspominać i śpiewać razem z nami - powiedziała Plotkowi Kozidrak i dodała, że na razie nie wie, czy z tej okazji pojawi się nowa płyta zespołu. - Mam nadzieję, że czymś was jeszcze zaskoczę - podsumowała tajemniczo. Więcej pamiątkowych zdjęć Beaty Kozidrak z Andrzejem Pietrasem znajdziesz w galerii na górze strony.

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras na ściance. Byli małżonkowie na festiwalu w Sopocie. Fot. Kapif.pl