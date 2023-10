Gwiazda TVP urodziła. Udostępniła zdjęcia z dzieckiem

Maria Dejmek to absolwentka krakowskiej PWST, którą można oglądać na deskach kilku polskich teatrów. Największą rozpoznawalność zyskała jednak dzięki roli Natalii Zwoleńskiej w emitowanym na TVP serialu "Barwy szczęścia", w którą wciela się już od ponad dziesięciu lat. Dejmek w ostatnim czasie zrobiła sobie jednak urlop od grania w serialu, bo właśnie powiększyła się jej rodzina.

Maria Dejmek urodziła. Aktorka ma dwoje dzieci

O tym, że jej córka jest już na świecie, Maria Dejmek poinformowała na Instagramie 30 października. Dziewczynka urodziła się w Szpitalu Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie i otrzymała na imię Zofia. "Zosiu, córeczko, jesteś! Mam już moje dwa cuda na świecie - ciebie i twojego brata. Nigdy nie czułam większego szczęścia i spełnienia" - napisała na Instagramie dumna mama. Maria Dejmek do posta dołączyła zdjęcie, na którym przytula nownonarodzoną córkę, a także pierwsze nagrania dziewczynki. Na jednym z nich Zosię na rękach trzyma jej tata - mąż aktorki, Miłosz Jaroszek.

Małżonkowie są już rodzicami chłopca o imieniu Gustaw, który przyszedł na świat pod koniec 2019 roku. O tym, że spodziewa się drugiego dziecka, Maria Dejmek poinformowała w maju tego roku w programie "Pytanie na śniadanie". Jak przyznała, jej syn bardzo cieszy się, że będzie miał rodzeństwo, chociaż nie ukrywał, że marzył o bracie, z którym będzie mógł się bawić samochodami. - Ale myślę, że nawet jak będzie siostra, też się razem pobawią - relacjonowała aktorka. Maria Dejmek odwiedziła wówczas śniadaniówke głównie po to, aby pochwalić się nowym domem, do którego niedawno przeprowadzili się razem z mężem. Para mieszka obecnie w 155-metrowym domu. Gdy udało im się znaleźć wymarzone lokum, Dejmek przyznała jednak, że do takiej zmiany nie było łatwo przekonać jej męża. "Miłosz to mieszczuch, wychowany w sercu warszawskiej Saskiej Kępy i najchętniej mieszkałby właśnie tam. Po dwóch latach osiągnęliśmy największy możliwy kompromis" - pisała.

Maria Dejmek na pewien czas zniknie z "Barw szczęścia"

Widzowie "Barw szczęścia" na pewien czas będą musieli pożegnać się jednak z serialową Natalią. Chociaż obecnie odcinki z Marią Dejmek są jeszcze emitowane, niebawem zniknie ona z produkcji. Aktorka na planie pojawiała się do lipca, po czym udała się na zasłużony urlop macierzyński. W instagramowym wpisie zapewniła jednak, że nie znika z produkcji na dobre, a Natalia w "Barwach szczęścia" ponownie będzie pojawiać się po przerwie.