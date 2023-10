Ojciec Matthew Perry'ego zagrał w "Przyjaciołach". Tę scenę trudno zapomnieć

Śmierć Matthew Perry'ego z "Przyjaciół" wstrząsnęła fanami na całym świecie. Opłakuje go nie tylko rodzina, ale również przyjaciele (też ci z show-biznesu) i osoby, które dorastały na kultowej serii. W końcu Chandler - postać, którą stworzył z jednej strony był nie do podrobienia, a z drugiej - identyfikowało się z nią wiele osób.

Matthew Perry nie żyje. Fani odkrywają "Przyjaciół" na nowo

Matthew Perry zmarł w wieku 54 lat. I choć od ostatniego odcinka "Przyjaciół" minęło 19 lat (nie licząc "Friends Reunion" z 2021 roku), "Przyjaciele" powracają ciągle. A fani? Odkrywają serię na nowo. Mimo to wielu osobom mogło umknąć, że ojciec serialowego Chandlera, John Bennett Perry pojawił się na krótko w czwartym sezonie jako tata Joshuy (w tej roli Tate Davinson), chłopaka Rachel (Jennifer Aniston).

W czwartym sezonie, kiedy Rachel i jej ówczesny chłopak Joshua idą na wieczór do domu jego rodziców, myślą, że są sami. Okazuje się jednak, że jego rodzice właśnie wrócili z wakacji. Wchodzą i zauważają Rachel w seksownej koszuli nocnej, sugestywnie czekającą na sofie, co skłania ojca Joshuy (Johna Perry'ego) do powiedzenia później: "Lubię ją, wydaje się mądra". Fani zwrócili teraz uwagę, że podobieństwo między starszym i młodszym Perrym jest naprawdę niesamowite. John i Matthew mają ten sam uśmiech, ton głosu i komediowe wyczucie czasu.

John Bennett Perry przez prawie 40 lat pracował przy wielu programach telewizyjnych i filmach. Występował w odnoszących sukcesy komediach, w tym w "George of the Jungle" i "The Sweetest Thing", klasyku science-fiction "Dzień Niepodległości" oraz w hitowych programach telewizyjnych, takich jak "Veronica Mars". Zagrał także ekranowego tatę Matthew w "Fools Rush In" oraz w jednym z odcinków serialu "Scrubs". Więcej zdjęć Matthew Perry'ego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.