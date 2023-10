"Przyjaciele" to amerykański serial komediowy, który był emitowany przez stację NBC w latach 1994-2004 i pozostaje kultowy do dziś. To właśnie dzięki niemu sześcioro aktorów wcielających się w główne postacie zdobyło popularność na całym świecie. Wśród nich był również Matthew Perry, który grał Chandlera Binga. Po latach aktor ujawnił w autobiografii, jak wyglądały kulisy powstawania finałowej sceny, w której wypowiedział ostatnie słowa.

To właśnie Chandler powiedział ostatnie słowo w "Przyjaciołach". Matthew Perry ujawnił, dlaczego

W listopadzie 2022 roku ukazała się autobiografia Matthew Perry'ego "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz", w której zdradził wiele nieznanych dotąd faktów ze swojego życia. Opisał m.in. długoletnią walkę z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, opisał swoje historie miłosne, a także oczywiście poświęcił sporo stron na "Przyjaciół", dzięki którym usłyszał o nim świat. Aktor wspomniał m.in. kulisy finałowej sceny dziesiątego sezonu i 17. odcinka, w którym bohaterowie żegnają się z nowojorskim mieszkaniem. Matthew Perry przyznał, że poprosił produkcję, by to on mógł powiedzieć ostatnie słowa.

To właśnie Chandler powiedział ostatnie słowo w 'Przyjaciołach'. Matthew Perry ujawnił, dlaczego

"Przed ostatnim odcinkiem wziąłem Martę Kauffman (współtwórczynię serialu - przyp.red) na bok. 'Nikt nie będzie się tym przejmował oprócz mnie' - powiedziałem - 'Czy mogę więc prosić o ostatnią kwestię?'. Dlatego, kiedy wszyscy wychodzimy z mieszkania, a Rachel sugeruje ostatnie wyjście na kawę, to ja w 'Przyjaciołach' opuszczam kurtynę" - napisał.

Chodziło o scenę, w której przyjaciele w pełnym składzie stoją w całkiem pustym mieszkaniu, które wcześniej zajmowała Monica (Courtney Cox) z Rachel (Jennifer Aniston), a później Monica i Chandler już jako para i następnie małżeństwo. Przyjaciele wspominali różne historie związane z tym miejscem, a gdy w końcu decydują się opuścić lokal raz na zawsze, Rachel drżącym głosem pyta, czy pójdą na kawę. Wtedy Chandel odpowiada: "Jasne, gdzie?", co jest zarówno pytaniem retorycznym, jak i sarkastycznym, w stylu bohatera, bo w końcu oczywiste jest, że przyjaciele pójdą do ulubionego Central Perku. "Uwielbiam wyraz twarzy Schwimmera, gdy wygłaszam tę kwestię - to idealna mieszanka wzruszenia i rozbawienia, dokładnie tego, co serial 'Przyjaciele' zawsze dawał światu - napisał Matthew Perry w autobiografii. Zdjęcia z ostatniej sceny serialu "Przyjaciele" oraz Matthew Perry'ego znajdziecie w galerii na górze strony.