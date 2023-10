28 października zmarł aktor Matthew Perry, który zyskał ogromna popularność dzięki niezapomnianej roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele". Z Perrym pożegnali się jego bliscy z branży, w tym jego serialowa dziewczyna Janice. W poruszających wpisach, które opublikowano w sieci, podkreślano, że był taki sam jak grany przez niego bohater - miał niezwykłe poczucie humoru i potrafił oczarować i rozbawić wszystkich. Perry zmarł w wieku 54 lat. Aktora znaleziono w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Teraz zagraniczne media ujawniają szczegóły jego zgonu. Wiadomo, że poranek przed śmiercią Matthew Perry spędził na aktywności fizycznej i przez dwie godziny grał w pickleball. Jak podaje portal TMZ po powrocie do domu zlecił kilka zadań swojemu asystentowi. Gdy ten wrócił do Perry'ego, aktor był już martwy i leżał w jacuzzi. Jak na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Fani zaczęli zastanawiać się nad siedmioma ostatnimi wpisami, które Matthew Perry opublikował na Instagramie. W dość enigmatyczny sposób wspominał w nich o Batmanie. Chciał coś przekazać przed śmiercią?

Matthew Perry miał obsesję na punkcie Batmana. Na kilka dni przed śmiercią chciał coś przekazać?

Matthew Perry od dawna był zafascynowany postacią Batmana. W ostatnich wpisach, które opublikował w mediach społecznościowych, sam podkreślił, jak bardzo się z nim identyfikuje. "Śpijcie dobrze. Dziś ja będę czuwał nad miastem - Mattman" - oświadczył 19 października na Instagramie. Jego fascynacja tym superbohaterem z uniwersum DC Comics sięgnęła ogromnych rozmiarów i to dosłownie. Aktor nabył luksusowy apartament w Los Angeles tylko dlatego, że do złudzenia przypominał mu lokum Bruce'a Wayne'a z filmu "Mroczny rycerz". Kiedy pytano go, skąd aż taka fascynacja tym superbohaterem, podkreślał "ja jestem Batmanem" - jak wspomniał w rozmowie z magazynem "GQ". Z pewnością z tą postacią łączył go jeden ważny aspekt. Perry kojarzony z zabawnym usposobieniem miał także swoją mroczną przeszłość. Aktor nie poprzestał tylko na posiadaniu domu podobnego do tego w filmie. Perry planował stworzyć także jaskinię, w której miał w planach przechowywać wszystkie gadżety związane z tą postacią, na wzór "Batcave".

We wpisie opublikowanym zaledwie tydzień przed śmiercią Perry pokazał tablicę, na której widnieje napis "Batman gra w pickleball", czyli połączenie badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego. Dokładnie tym zajmował się Matthew Perry na kilka godzin przed zgonem. Sześć dni temu kolejny niepokojący wpis. "Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? - Mattman" - czytamy w publikacji. Ostatnie zdjęcie zostało opublikowane przez Perry'ego sześć dni przed śmiercią. Widzimy na nim aktora relaksującego się w jacuzzi. "A więc ciepła, wirująca woda sprawia, że jest ci dobrze? Jestem Mattmanem" - napisał. To właśnie w jacuzzi 28 października znaleziono ciało aktora. Czy jego ostatnie wpisy były jakiegoś rodzaju wołaniem o pomoc? To pierwsze, co przyszło do głowy jego fanom. Czy te publikacje miały na celu przekazanie jakiegoś komunikatu, czy były jedynie odzwierciedleniem wielkiej pasji Perry'ego?

Matthew Perry nie żyje. Gwiazdor 'Przyjaciół' zmarł w wieku 54 lat Fot. Matt Sayles / AP Photo

