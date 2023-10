Rubikowie już od kilku miesięcy żyją swoim amerykańskim marzeniem. Agata i Piotr z córkami przeprowadzili się z Warszawy do słonecznego Miami, gdzie udało im się uwić gniazdko w apartamentowcu tuż przy plaży. Zazwyczaj wypowiadają się o Stanach Zjednoczonych w samych superlatywach, zachwalając okolice i wszelkie udogodnienia. Ostatnio wybrali się na wycieczkę do Key West i się mocno zawiedli. Wszystko zrelacjonowali w mediach społecznościowych.

Rubikowie na amerykańskim wypoczynku. Spróbowali lokalnego przysmaku

Agata Rubik z rodziną wybrała się na weekendowy wypad do Key West, czyli turystycznego miasteczka położonego na jednej z wysp położonych w archipelagu Florida Keys. Od razu po zameldowaniu się w hotelu odwiedzili jedną z kawiarni, aby spróbować ciasta limonkowego. Poprosili jednak o jeden kawałek i osiem widelczyków. Przypadło im do gustu.

Śmiejemy się, że jesteśmy w miasteczku jak nad polskim morzem, tylko trochę ładniejszym - Mielno, albo Łeba. Idziemy na legendarny Key Lime Pie. Jesteśmy tacy głodni. Zamiast zjeść obiad, zjemy ciastko. Zawsze lepiej najpierw zjeść deser, a potem coś konkretnego. Dobry, ale mi wystarczy - oceniła Agata Rubik na InstaStories.

Agata Rubik ostro ocenia centrum Key West

Chwilę później cała rodzina Rubików była już w centrum Key West, jednak to nie przypadło im do gustu. Wszystko przez nieprzyjemne zapachy i zatłoczone ulice. Dodatkowo po ulicach chodziło mnóstwo osób, niekoniecznie ubranych w przyzwoity zdaniem influencerki sposób. "Jak widać, jest tłoczno, nago i głośno. Nie pachnie też dobrze - ziołem, piwem, cebulą i pawiem. Coogee szaleje" - czytamy. Podobnego zdanie z resztą był jej mąż. - Ja myślę, Piotr, że to jest absolutnie twój klimat - żartowała. Z kolei starsza córka Rubików Helena była przerażona liczbą średnio ubranych osób. Na szczęście po chwili udało im się znaleźć lokalną restaurację, gdzie było dużo spokojniej. - W końcu wylądowaliśmy w restauracji. Bardzo przyjemne miejsce, raczej lokalsi, niż turyści, więc zobaczymy - ocenił krótko Piotr Rubik. Zdjęcia z weekendowego wypadu Rubików znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

