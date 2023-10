Agnieszka Chylińska bez wątpienia jest jedną z największych polskich gwiazd i najbardziej docenianych artystek. Wie, co zrobić, żeby wywoływać emocje i zawsze była uważana za skandalistkę. Nie da się ukryć również, że nie tylko jej życie artystyczne budzi zainteresowanie, ale i prywatne. Do tej pory nie wiadomo bowiem, kto jest jej mężem, za to w mediach huczy od plotek od jej bliskiej relacji z menadżerką, Joanną Ziędalską-Komosińską. Teraz Agnieszka Chylińska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

Agnieszka Chylińska rozprawia się z plotkami. Wprost powiedziała, co czuje do swojej menadżerki

Do plotek na temat swojego rzekomego romansu z menadżerką Agnieszka Chylińska odniosła się w programie, który prowadzi na antenie radia RMF FM. Nagle wyjaśniła, jak wygląda ich relacje i bez oporów przyznała, co czuje do Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej. - Chciałabym wam powiedzieć, że Joasia jest naprawdę fantastyczną kobietą, która spędza czas z mężczyznami. A ja mam męża i spędzam czas ze swoim mężem. To tak à propos plotek, które się pojawiły. Oczywiście to nie zmienia faktu, że bardzo kocham moją menadżerkę - powiedziała. Zdjęcia Agnieszki Chylińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Chylińska i jej manadżerka zakończyły współpracę?

Nie jest tajemnicą, że Joanna Ziędalska-Komosińska jest nie tylko menadżerką Agnieszki Chylińskiej, ale i jej bliską przyjaciółką. Dlatego sporym zaskoczeniem były ostatnie informacje, które obiegły media. Chodziło o rzekomy koniec współpracy Agnieszki Chylińskiej i Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej. Jeden z tabloidów miał bowiem dotrzeć do informacji, jakoby Ziędalska-Komosińska chciała całkowicie zmienić swoje życie. Ponoć rozważała przeprowadzkę z dziećmi za granicę, ponieważ cała ekipa sobie świetnie radzi i nie musi bez przerwy nad nimi czuwać. Sama Chylińska miała ponoć ciężko przyjąć tę informację, jednak nie było wiadome, czy podejmie się negocjacji. Szybko okazało się jednak, że były to tylko plotki, które bezpośrednio skomentowała menadżerka artystki na swoim facebookowym profilu. "Poproszona dziś wielokrotnie o komentarz, odpowiadam: Nieprawda" - skwitowała.