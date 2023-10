Krzysztof Materna to polski konferansjer i aktor, który w przeszłości był mężem Magdaleny, z którą doczekał się dwójki dzieci - Michała i Matyldy. Przez lata żył w pełnym przekonaniu, że są to jego jedyne pociechy - aż do momentu, kiedy w jego życiu pojawił się Jacek Bazan. Okazało się, że jest jego nieślubnym synem. Matka mężczyzny to przed nim zataiła.

Syn Materny nie znał całej prawdy na temat ojca. Potem dotarł do papierów w urzędzie

Jacek Bazan, podobnie jak jego ojciec, jest związany ze światem mediów. To dziennikarz śledczy, współpracował między innymi z TVN-em (działał dla "Superwizjera") oraz w Radiu RMF FM. Jego reportaże były wyróżniane nagrodą Grand Press. Jak sam przyznał na łamach "Twojego Imperium", długo nie interesował się tym, kim jest jego ojciec. Z informacji, które przekazywała mu matka, miał ich zostawić. Wszystko się zmieniło, kiedy sam brał ślub i dotarł do dokumentów w urzędzie.

Całe życie myślałem, że moim ojcem jest człowiek, który zostawił mnie i mamę, gdy miałem kilka miesięcy. Byłem przekonany, że nie uznał mnie jako syna. Dopiero gdy brałem ślub w urzędzie stanu cywilnego, dowiedziałem się, że ten człowiek nie jest moim ojcem, ponieważ mnie nie uznał formalnie. Do poznania prawdy skłoniły mnie też słowa nieżyjącej już przyjaciółki mojej mamy, która powiedziała mi, że mama zwierzyła się jej, że moim ojcem jest ktoś znany - mówił Jacek Bazan na łamach tygodnika.

Jacek Bazan nie zabiegał o kontakt z ojcem. Ujawnił powód

Dziennikarz umówił się na spotkanie z Krzysztofem Materną i wykonali testy na ojcostwo. Wówczas okazało się, że faktycznie są spokrewnieni. Z uwagi na to, że sam Jacek Bazan był już dorosłym mężczyzną i zakładał rodzinę, stwierdził, że nie chciałby mu się narzucać i nie nalegał na zacieśnianie relacji. "Nikt nie ma prawa wchodzić z buciorami do obcej rodziny. Pchać się tam na siłę. To prawda, że pan Krzysztof jest moim ojcem, ale prawdziwe więzi między ludźmi tworzą się w trakcie wspólnego życia i spędzania czasu. Obaj jesteśmy dojrzałymi mężczyznami, nikt nikomu nie będzie rzucać się na szyję. Nie wiem, czy nasze relacje się zacieśnią, czy może pozostaniemy dla siebie obcymi ludźmi. Pan Krzysztof, o ile mi wiadomo, ma wspaniałą rodzinę, znakomicie się z nią czuje, jest po prostu szczęśliwy. Ja życzę im wszystkim zdrowia i szczęścia" - dodał. Zdjęcia Jacka Bazana znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

