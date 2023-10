Matthew Perry nie żyje. Chandler z "Przyjaciół" miał 54 lata

Dotarły do nas smutne wieści o śmierci Matthew Perry. Ciało aktora zostało znalezione w jacuzzi, w jego domu w Los Angeles, około godziny 16:00 czasu lokalnego. Według pierwszych doniesień policji nic nie wskazuje na to, żeby aktor mógł paść ofiarą przestępstwa. Swoje oświadczenie wydało już studio Warner Bros.

Chandler Bing z "Przyjaciół" nie żyje. Oświadczenie studia Warner Bros

Matthew Perry od lat zmagał się z uzależnieniem od leków, narkotyków i alkoholu. Mówił o tym otwarcie. W 2021 roku ukazała się jego bestsellerowa książka "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz". Możemy się z niej dowiedzieć chociażby, że walka aktora z nałogami kosztowała niemal dziewięć milionów dolarów. Oświadczenie po informacji o śmierci Perry'ego opublikowało studio Warner Bros, producenci "Przyjaciół". "Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego drogiego przyjaciela Matthew Perry'ego. Był niezwykle utalentowanym aktorem i niezbywalną częścią rodziny Warner Bros. Television Group. Jego komediowy geniusz był znany na całym świecie, a jego dziedzictwo będzie żyć w sercach wielu ludzi. To smutny dzień. Przesyłamy wyrazy miłości jego rodzinie, bliskim oraz wszystkim oddanym fanom" - czytamy w oświadczeniu.

Serial "Przyjaciele" okazał się popkulturowym fenomenem

Perry urodził się w 1969 roku w Williamstown, w stanie Massachusetts. Był synem kanadyjskiej dziennikarki Suzanne Marie Morrison i byłego modela i aktora Johna Bennetta Perry'ego. Po rozwodzie rodziców pozostał z matką i przeprowadził się do Ottawy. Swoją pierwszą ekranową rolę dostał w 1987 roku, w serialu "Second Chances". W późniejszych latach można go było zobaczyć w takich produkcjach jak "Beverly Hills 90210" czy "Dzieciaki, kłopoty i my". Przełom nastąpił jednak w 1994 roku, gdy dostał angaż w serialu "Przyjaciele". U boku Jennifer Aniston, Lisy Kudrow, Courtney Cox, Matta LeBlanc i Davida Schwimmera grał przez dziesięć lat. Serial stał się popkulturowym fenomenem. Za ostatnie dwa sezony produkcji aktorzy mieli już milionowe gaże. Później Perry występował jeszcze w wielu filmach i serialach, ale żaden nie powtórzył sukcesu "Przyjaciół". Za swoje kreacje otrzymał nagrodę SAG Awards, cztery nominacje do Emmys (za "Przyjaciół", ale także za "Młodych gniewnych" i "Prezydencki poker"), nominację do Złotego Globa i People's Choice Awards.

Matthew Perry Fot. Willy Sanjuan/AP