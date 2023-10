Ostrowska-Królikowska cieszy się chwilami z wnukiem. Zafundowała mu niezłą frajdę

Jakiś czas temu Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała złożyć w sądzie wniosek o zabezpieczenie kontaktów z wnukiem Vincentem - owocem związku jej syna Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą. Gwiazda serialu "Klan" przez konflikt jego rodziców, nie może widywać go tak często, jakby tego chciała. A rola babci przynosi jej wiele radości. W sobotę aktorka pochwaliła się czasem spędzonym z innym wnukiem, a mianowicie Józefem. To dziecko jej syna Jana i gwiazdy "Na dobre i na złe" - Joanny Jarmołowicz.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała wnuka do świata klocków

Starszy wnuk Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej skończył we wrześniu cztery lata. Jak na malucha przystało, chłopiec lubi bawić się klockami. Mając to na uwadze, aktorka zabrała go na wystawę budowli z Lego, która znajduje się w jednym z warszawskich centrów handlowych. Podziwianie klocków przysporzyło wnukowi Ostrowskiej-Królikowskiej niezapomniane przeżycia. "Jakie cuda można wyczarować z klocków! Wystawa wzbudziła wiele emocji" - napisała szczęśliwa aktorka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska chciałaby częściej widywać dziecko Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy

W mediach społecznościowych Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej nie znajdą się za to nowe zdjęcia z synem Antka. Ostatnia ich wspólna fotografia pojawiła się w sieci w styczniu. - W Dzień Babci pojechałam do pani Małgorzaty. Ufam, że przy niej mój synek jest bezpieczny i akurat w jej obecności nic mu nie grozi. Wiadomo, że sytuacja jest ciężka, ale staram się być dojrzałą osobą, a przede wszystkim dobrym rodzicem. Pani Małgorzata chce uczestniczyć w życiu Viniego, a ja nie mam zamiaru jej tego utrudniać, bo jest dobrą babcią. Nie chcę, żeby mój synek był mieszany w sprawy dorosłych - mówiła Joanna Opozda w "Super Expressie". Jeśli wierzyć późniejszym doniesieniom, sprawy się jednak skomplikowały. - Gosia nie widuje Vincenta tak często, jakby chciała. Puściła w niepamięć sytuację z odwołanym w ostatniej chwili chrztem wnuka. Owszem, w styczniu Joanna złożyła jej wizytę z okazji Dnia Babci, ale kilka tygodni później sytuacja się zmieniła. Nie wdając się w szczegóły, chodzi o urodziny, które Vincent obchodził w lutym, ale nie dane było jej ich świętować wraz z wnukiem... Tuż po tym zdecydowała się podjąć kroki prawne - twierdził niedawno informator ShowNews.

