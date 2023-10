Marcin Hakiel u boku nowej partnerki kipi szczęściem. Jego fantazja też zdaje się nie mieć końca. W sobotę tancerz wraz z Dominiką wybrał się na imprezę halloweenową. Okazuje się, że ich inspiracją był niedawny hit kinowy - "Barbie". Ich różowa i kiczowata stylizacja łudząco przypomina jedną z tych, które na ekranie w roli tytułowej lalki prezentowała Margot Robbie, a Kena - Ryan Gosling. Musicie to zobaczyć!

Marcin Hakiel przebrał się za Kena

Zdjęcie z imprezy halloweenowej szybko znalazło się na Instagramie Marcina Hakiela. Tancerz i Dominika wyglądają na nim jak Ken i Barbie z jednej ze scen filmu Grety Gerwig, w której pędzili na rolkach po chodnikach Los Angeles, po tym jak opuścili Barbieland. Aby wyglądać identycznie jak słynne lalki, poświęcili się do tego stopnia, że założyli nawet blond peruki. Zrezygnowali jednak z rolek, co w sytuacji imprezy jest zrozumiałe. Zamiast nich Dominika założyła eleganckie buty na wysokim obcasie, a Marcin białe adidasy. Zdjęcie Hakiela w stroju Kena i jego ukochanej Dominiki jako Barbie, znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Doceniacie ich upodobnienie się do oryginału?

Margot Robbie i Ryan Gosling na planie filmu 'Barbie'. Filmowy Ken i Barbie na rolkach w Los Angeles. Fot. YouTube.com/@TheHollywoodFix

Wiadomo, jak nowa partnerka Marcina Hakiela odnalazła się z jego dziećmi, które ma z Kasią Cichopek

Marcin Hakiel za czasów małżeństwa z Katarzyną Cichopek doczekał się syna Adama i córki Heleny. Para po rozwodzie sprawuje nad nimi opiekę naprzemienną. W jednym z ostatnich wywiadów tancerz wyznał, że jego pociechy dobrze dogadują się z jego nową partnerką. Szybko ją zaakceptowały i nie widzą problemy, by ich tata po rozstaniu z gwiazdą "M jak miłość", kolejny raz próbował ułożyć sobie życie. Wcześniej związany był z inną Dominiką, chcącą nie pokazywać publicznie twarzy.

- Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować - podkreślił na Pudelku. Większy kłopot widzieli internauci, którzy doszukiwali się problemów w relacji dzieci Hakiela i jego nowej ukochanej. Tancerz odniósł się do tego. - Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży - dodał celebryta.

Marcin Hakiel pierwszy raz publicznie z nową partnerką. Tancerz zabrał Dominikę na galę Business Power. Fot. Kapif.pl