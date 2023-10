Edyta Pazura znacznie ścięła włosy, teraz tłumaczy dlaczego. Chodzi o zdrowie

Edyta Pazura pojawiła się w polskim show-biznesie, gdy na jaw wyszło, że spotyka się ze starszym o 26 lat Cezarym Pazurą. Aktor niemal od razu zabierał poznaną w WARSie dziewczynę na ścianki. Szybko oświadczył się i para się pobrała. Para wychowuje troje dzieci - 14-letnią Amelię, 11-letniego Antoniego Józefa i pięcioletnią Ritę.

Edyta Pazura ścięła włosy. Jak się okazało, było to spowodowane chorobą

Edyta na przestrzeni lat również znacznie zmieniła swój styl ubierania się oraz wizerunek. Jej znakiem rozpoznawczym są krótkie blond włosy. Czasem sięgają ramion, a czasem są ścięte na bardzo krótkiego "grzybka". Ostatnio celebrytka zdecydowała się na radykalne cięcie. Fani są zachwyceni i często piszą jej w wiadomościach prywatnych, komentarzach czy organizowanych przez nią sesjach Q&A, że wygląda bardzo ładnie. Właśnie tak było ostatnio. "Ślicznie pani wygląda w tej fryzurze" - napisała fanka. Edyta odniosła się do swojej metamorfozy i przyznała, że ostre cięcie było spowodowane ich częstym wypadaniem. Dodała jednak, że taka krótka fryzurka jest dla niej bardzo wygodna, ponieważ jej wystylizowanie nie zajmuje jej dużo czasu i że zapuści włosy do 40. urodzin. Zdjęcie Edyty Pazury w nowych włosach, a także jej więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Temat fryzury powraca cały czas. Dziękuję, już dziękowałam. Trochę zostałam "przymuszona" do tego, żeby ściąć włosy, bo bardzo mi wypadają. Ale tak naprawdę bardzo. I tak myślę sobie, że to była dobra decyzja, dopóki one mi się wzmocnią, no to tak będziecie na mnie patrzeć w krótkich włosach - relacjonowała na InstaStories.

"Wiem, że sobie obiecałam zapuszczenie, ale do czterdziestki mam jeszcze trochę czasu" - dodała. "Chociaż bardzo wygodnie mi w krótkich włosach. Nie ukrywam, że tylko je myję, w ogóle nie układam, suszę i od razu idę do pracy, co jest dla mnie nieocenione, bo kiedyś musiałam siedzieć i je stylizować, a teraz rach, ciach i jestem gotowa" - podsumowała temat nowej fryzury Edyta Pazura.