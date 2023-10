O Danielu Martyniuku znów jest głośno. Syn Zenka Martyniuka do tej pory potrafił zrobić sporo szumu w mediach. Wszystko zaczęło się od głośnego ślubu z Eweliną, a potem już potoczyło się lawinowo - awantury, wyzwiska w sieci, wzajemne oskarżanie najpierw z byłą wtedy dziewczyną Faustyną, potem oczernianie żony Eweliny. Nie brakowało też skandalu związanego z narkotykami czy aresztowaniem. Nagle wszystko ucichło, a Daniel Martyniuk zniknął z medialnej przestrzeni. Teraz powrócił, chwaląc się ślubem na Bali ze swoją byłą-obecną partnerką Faustyną. Wygląda na to, że postanowił się ustatkować, ale wciąż lubi mocne wrażenia. Udowodnił to nowym nagraniem na InstaStories.

Daniel Martyniuk szaleje z nową żoną na Bali. Zabrakło im wrażeń? Wybrali ekstremalną rozrywkę

Daniel Martyniuk i jego ukochana Faustyna wciąż przebywają na Bali i korzystają z miejscowych rozrywek. Tym razem syn muzyka pochwalił się krótkim nagraniem, na którym widać, jak płyną pontonem po rwącej rzece. Na nagraniu można dostrzec też Faustynę, która siedzi w kasku ochronnym na głowie i kamizelce ratunkowej, trzymając w dłoniach wiosło. Rozrywka, na którą postawiła para, to rafting, czyli turystyczna odmiana flisu rzecznego. Zdjęcia Daniela Martyniuka i jego żony znajdziecie w galerii na górze strony.

Daniel Martyniuk Daniel Martyniuk szaleje z nową żoną na Bali. Zabrakło im wrażeń? Wybrali ekstremalną rozrywkę/instagram.com/danielmartyniuk89

Daniel Martyniuk zaskoczył wszystkich swoim ślubem

Nie da się ukryć, że wiadomość o ślubie Daniela Martyniuka wywołała niemałe zamieszanie. Choć syn gwiazdora disco polo zaręczył się już jakiś czas temu, to jednak nikt się nie spodziewał, że zdecyduje się na ceremonię w egzotycznym miejscu z dala od rodziny. Początkowo wydawało się nawet, że nie tylko media nie wiedziały o ślubie Daniela Martyniuka, ale i jego rodzice! W jednej z rozmów Danuta Martyniuk świeciła oczami i szybko zbyła pytanie o ślub syna. Zdaje się, że dopuściła się kłamstwa, twierdząc, że o niczym nie wie. Szybko jednak wyszło na jaw, że było inaczej. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.