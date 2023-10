Agata i Piotr Rubikowi osiedlili się już w Miami i korzystają z uroków tamtejszego życia. Ostatnio dostali już zaproszenie na halloweenową imprezę do Anety Glam. Początkowo Agata Rubik nie była pewna, czy uda im się pójść, bo mieli spory problem z halloweenowym przebraniem. - W Miami rozpoczynają się imprezy halloweenowe. Dostaliśmy zaproszenie na jedną z nich, która odbywa się dziś. No i zastanawiamy się, czy pójść. Z jednej strony bardzo byśmy chcieli, bo będzie to impreza z prawdziwego zdarzenia, a z drugiej strony - jak na razie - nie mamy za co się przebrać - mówiła żona muzyka na InstaStories. Okazuje się jednak, że para znalazła proste rozwiązanie i wybrała się na imprezę. Teraz Agata Rubik chętnie chwali się fotkami z tego wydarzenia.

Zobacz wideo Agata Rubik ma jeden problem w Miami. Zaczęła narzekać

Agata Rubik pochwaliła się nowymi fotkami z halloweenowej imprezy. I się zaczęło. Internauci jej nie odpuścili

Problemy z przebraniami nie zepsuły Rubikom dobrych humorów i ze zdjęć oraz nagrań, które wrzucali do sieci można było wywnioskować, że świetnie się bawią. Postawili na proste stroje - Piotr Rubik miał na sobie białą koszulę i białe spodnie, do których dobrał bogato zdobiony czepek kapitana, natomiast Agata Rubik włożyła małą czarną, ozdobiła twarz błyszczącymi dżetami, a dekolt naszyjnikiem z pereł. Przyglądając się stylizacjom innych gości, można wysnuć wniosek, że impreza była zorganizowana w morskim stylu, więc niektóre elementy przebrania Rubików nawiązywały do tego klimatu. Internauci mieli do nich jednak sporo uwag.

Agata i Piotr Rubikowie na balu Halloween, fot. Instagram @agata_rubik fot. Instagram @agata_rubik

"Fajne fotki, ale w Miami chyba nie nosi się czerni. Szkoda też, że sukienka nie uprasowana", "Ciocia klocia na taką imprezę perły założyła. Miami czekało na takich Polaków", "Wy tam jakby nie pasujecie" - komentowali internauci. Agata Rubik starała się broni, odpowiadając na niektóre uwagi. "Proszę przyjechać i zadać szyku, ciocia Klocia zaprasza!" - napisała. Zareagowała też na komentarz, który dotyczył niewyprasowanej kreacji. "Wegańska skóra się raczej nie gniecie, a tym bardziej się jej nie prasuje" - odgryzła się. W jej obronie stanęła też influencerka Agata Arakel, która również na co dzień mieszka w Miami. "Agatka, może Agatki się nie znają na tym, co się nosi i co i jak się prasuje" - napisała. Więcej zdjęć Agaty i Piotra Rubików znajdziecie w galerii na górze strony.

Oczywiście wśród komentarzy nie zabrakło również słów zachwytu zarówno od wiernych fanów Agaty Rubik, jak i nowych koleżanek. Post skomentowała m.in. Agata Glam. "Polish power!" - napisała, na co żona muzyka szybko zareagowała. "Dziękujemy za zaproszenie!" - napisała. "Pięknie, z klasą, szczęśliwi. Smutasy zazdroszczą i piszą głupoty, a Wy jesteście super i kibicuję całej rodzince", "A ja uważam, że Twoja stylizacja była mega w Twoim stylu", "No to oficjalnie witam w Miami. Super było. Niedługo kolejne" - czytamy w komentarzach.