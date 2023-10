Joanna Brodzik uchodzi za jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Można ją znać z produkcji, takich, jak: "Kasia i Tomek", "Graczykowie", "Magda M." czy "Dom nad Rozlewiskiem". Raczej nie jest częstą bywalczynią eventów, a wywiady z jej udziałem to rzadkość. Ostatnio nasza reporterka Karolina Sobocińska natknęła się na nią podczas gali "Kobiety Roku". Aktorka zdradziła, dlaczego unika blasku fleszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Brodzik jest wstrzemięźliwa medialnie. Zdradziła nam powód. Mówi o Stuhrze

Joanna Brodzik nie jest zbyt aktywna medialnie. Ma ku temu powód

Joanna Brodzik, podobnie jak większość znanych osób posiada profile w mediach społecznościowych. Nie znajdziemy tam jednak kadrów z codziennego życia. Zamiast tego promuje spektakle i kolejne produkcje ze swoim udziałem. Świadomie podjęła decyzję o tym, aby nie sugerować obserwatorom, jak powinni żyć. -Jestem osobą dość wstrzemięźliwą medialnie i nie daję sobie prawa, żeby mówić komukolwiek, co ma mówić czy myśleć. Natomiast ten głos o potrzebie pójścia na wybory był ponad wszelkimi podziałami. Myślę, że został usłyszany, bo wyniki procentowe wyborów mówią same za siebie. Jestem dumna z tego, że jestem częścią demokratycznej społeczności - mówiła. Nasza reporterka dopytała, z czego wynikała decyzja o unikaniu ścianek i imprez branżowych. Aktorka odpowiedziała bardzo zdawkowo. - (dop. red. Wstrzemięźliwość medialna wynika) z dojrzałości i mądrości oczekiwania na najlepsze wybory - mówiła Joanna Brodzik w rozmowie z Plotkiem.

Joanna Brodzik podczas eventu 'Kobieta Roku Glamour' kapif

Joanna Brodzik wraca wspomnieniami do "Kasi i Tomka". Wyciągnęła lekcję z życia na świeczniku

Joanna Brodzik zyskała sporą popularność między innymi dzięki hitowej produkcji "Kasia i Tomek", gdzie poznała swojego wieloletniego partnera Pawła Wilczaka. Ich uczucie na planie przerodziło się w coś więcej i nawet doczekali się bliźniaków. Nigdy jednak nie wzięli ślubu, a media spekulowały, że aktor miał być jej niewierny. Do dziś trwają w związku, jednak znacznie rzadziej pokazują się razem na ściankach i raczej nie rozmawiają publicznie o relacji. Nasza reporterka zapytała aktorkę, czy doświadczenia sprzed lat wpłynęły na decyzję o częściowym odsunięciu od mediów. - Moja świętej pamięci babcia mówiła "do trzech razy sztuka". Mnie się udało więcej, niż trzy razy wyskoczyć z szuflady, więc z dużym prawdopodobieństwem wyskoczę z niej znowu na swoich własnych warunkach - wyznała. Zdjęcia Joanny Brodzik znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Cały wywiad z Joanną Brodzik znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Mówiła między innymi o minionych wyborach oraz zdradziła, co sądzi o Macieju Stuhrze.

Joanna Brodzik i Maciej Stuhr podczas eventu 'Kobieta Roku Glamour' kapif

Joanna Brodzik i Paweł Wilczak podczas premiery filmu 'Dziewczyna z Szafy' kapif