Danuta Martyniuk przeszła ostatnio ogromną metamorfozę. Udało jej się schudnąć kilkanaście kilogramów. Żona króla disco polo otwarcie przyznaje się też do korzystania z medycyny estetycznej. Zapowiedziała już kolejne zabiegi. Okazuje się, że ukochana Zenka Martyniuka potrafi też docenić urodę innych kobiet. Ostatnio skomplementowała Izabelę Trojanowską. Piosenkarka z kolei jakiś czas temu niezbyt pochlebnie wypowiedziała się o jej mężu.

Danuta Martyniuk komplementuje Izabelę Trojanowskiej. Zapomniała, co wokalistka mówiła o Zenku?

Izabela Trojanowska jest jedną z gwiazd nowego programu "Rytmy Dwójki". Artystka zachęcała fanów do obejrzenia odcinka, publikując fotografię, na której towarzyszy jej Tomson z zespołu Afromental. Gwiazda zachęciła też fanów do zgadywania, który ze swoich hitów wykona. "To już dziś. "Rytmy Dwójki" w TVP 2 o 22.05. Miałam okazję zaśpiewać jeden ze swoich przebojów (na który stawiacie?) oraz spotkać tak sympatycznych artystów jak Tomson" - napisała w poście.

Większość komentujących usiłowała odgadnąć, jaką piosenkę zaśpiewa Trojanowska. Niektórzy skupili się jednak na komentowaniu jej urody. W tej drugiej grupie znalazła się Danuta Martyniuk. "Pięknie wyglądasz" - napisała żona króla disco polo, dodając emotkę serduszka. Ukochana Zenka zapomniała chyba, co jakiś czas temu wokalistka powiedziała na temat jej męża. Zapytana o potencjalny duet z autorem hitu "Przez twe oczy zielone" artystka wybuchła śmiechem, a późnij stwierdziła, że nie ma takiej możliwości. - To nie jest mój świat - podsumowała. Możliwe też, że Danuta Martyniuk nie chowa po prostu urazy.

Danuta Martyniuk rozważa powrót do pracy? "Zawsze czułam w sobie chęć niesienia pomocy"

Danuta Martyniuk jest z wykształcenia pielęgniarką. Jakiś czas temu żona piosenkarza disco polo wyznała, że chciałaby, aby przedstawiciele tego zawodu mieli prawo do wcześniejszej emerytury. - Ja uważam, że pielęgniarki, tak jak policjanci, powinny przechodzić wcześniej na emeryturę. Tak po 15 latach na emeryturę, bo to jest najcięższy zawód, jaki jest w Polsce - stwierdziła w wywiadzie dla serwisu Pomponik. Okazało się także, że rozważa ponowne podjęcie pracy. - Coraz częściej myślę, żeby za jakiś czas wrócić do zawodu pielęgniarki. Zawsze czułam w sobie chęć niesienia pomocy innym ludziom i jak pracowałam zawodowo, czułam satysfakcję - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

