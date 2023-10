Maciej Stuhr z całą pewnością należy do grona osób, które nie mają problemu z mówieniem tego, co myślą. Artysta otwarcie wyraża swoje poglądy na różnorakie kwestie i nie boi się krytyki. Tym razem nasza dziennikarka Karolina Sobocińska zapytała go o kwestie aktorskie i polityczne. Stuhr bez chwili zastanowienia wyznał, że po niedawno przeprowadzonych wyborach ma nadzieję na zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr teraz chce rozśmieszać ludzi. "Czas, by aktorzy nie zajmowali się polityką"

Maciej Stuhr poruszył trudne tematy. Chodzi o kwestie aktorskie i polityczne

W rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką Maciej Stuhr zdobył się na naprawdę szczere słowa. Wyjawił, co czuł przed wyborami parlamentarnymi, jak i po tym, jak ogłoszono ich wyniki. Zdaniem artysty sztuka i polityka powinny być całkowicie rozdzielone. Stuhr jednak przed wyborami zachęcał swoich fanów do oddania głosu i pójścia na wybory. Robił to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przypomnijmy jednak, że wcześniej, ze sceny w Sopocie, nawiązał do referendum, komentował paski publikowane na antenie TVP, drwił z Antoniego Macierewicza oraz oburzający gest Joanny Lichockiej. Teraz mówi o życiu w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej.

Pierwsza rzecz, która się zmieni [po wyborach - red.] to to, że być może aktorzy już nie będą musieli komentować wydarzeń politycznych, tylko zostawią to komentatorom, a sami wrócą do teatrów i do kin, bo za tym tęsknią (...). Często czułem dużą frustrację, złość, czasami wściekłość, czasami rozpacz. Bardzo silne emocje, które kazały mi działać (nakłaniać do wzięcia udziału w wyborach - przyp. red.), dlatego działałem - zdradził Maciej Stuhr w rozmowie z Karoliną Sobocińską.

Maciej Stuhr KAPiF

Maciej Stuhr ma przed sobą nowy projekt. Tym razem chce rozśmieszać ludzi

W dalszej części wywiadu Maciej Stuhr wyjawił swoje plany zawodowe. Okazuje się, że już niebawem rozpoczyna naprawdę niezwykłą przygodę. Artysta postanowił spróbować swoich sił w stand-upie. Wszystko po to, aby rozśmieszać Polaków. Stuhr jest przekonany, że to najpiękniejsze zajęcie, jakie istnieje. - W tej chwili zająłem się stand-upem. Ruszam w Polskę i tylko o tym myślę. Spędza mi to sen z powiek, jestem niezwykle podniecony. Mam ogromną frajdę wziąć się za rozśmieszanie ludzi. Myślę, że brakuje nam wszystkim śmiechu (...). Żyjemy w trudnych czasach. Są na świecie wojny, całkiem blisko nas, pandemia też naruszyła nasze dobre samopoczucie (...). Trzeba zadbać o to, żebyśmy mieli chociaż chwilę wytchnienia i radości (...). Rozśmieszanie ludzi jest najprzyjemniejszym zajęciem, jakie znam - dodał Maciej Stuhr w wywiadzie udzielonym Karolinie Sobocińskiej.

Maciej Stuhr KAPIF

Całą rozmowę możecie przesłuchać na nagraniu zamieszczonym w górnej części artykułu. Tymczasem przypomnijmy, że aktor ma za sobą całkiem udaną przygodę z kabaretem. Wspaniale rozśmieszał też gości różnorakich gal, które prowadził. Polacy do dziś pamiętają jego humorystyczne tłumaczenie wypowiedzi Garou podczas rozdania Wiktorów w 2003 roku. W sieci można znaleźć też jeden z jego bardziej udanych skeczy "Rozmowa telefoniczna".