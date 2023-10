Eryk Lubos to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Artysta rzadko pojawia się na branżowych imprezach. Strzeże też swojego życia prywatnego. Ostatnio gwiazdę "Ojca Mateusza" spotkała rodzinna tragedia. Smutną wiadomość przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Dawid Lubos, brat aktora, który nie poszedł w jego ślady i został trenerem personalnym.

Eryk Lubos pożegnał bliską osobę. Smutne wieści przekazał brat aktora

Eryk Lubos przechodzi ostatnio trudne chwile. Aktor nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego najważniejsza i starał się chronić jej prywatność. Teraz musi natomiast mierzyć się ze stratą najbliższej osoby. Dawid Lubos, brat aktora, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomość o śmierci matki. Kobieta odeszła w wieku 79 lat.

Dnia 23.10.2023, przeżywszy 79 lat, zmarła ś.p. Krystyna Lubos - czytamy na facebookowym profilu brata aktora.

Mężczyzna poinformował też o szczegółach pogrzebu. "Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele św. Mikołaja w Reptach Śląskich, 7 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Po czym odbędzie się pogrzeb na tamtejszym cmentarzu parafialnym. O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie córka oraz synowie z rodzinami" - napisał w mediach społecznościowych.

Eryk Lubos zdradził, czego najbardziej się boi. "Ludzie od niej uciekają, a tak naprawdę się nie da"

Eryk Lubos rzadko udziela wywiadów, w których opowiada o życiu prywatnym. Ostatnio zrobił jednak wyjątek i porozmawiał z dziennikarką "Twojego STYLU". Artysta podzielił się zaskakującymi planami na przyszłość. Okazuje się, że aby je zrealizować musi przejść kurs pszczelarski. - Kwit ukończenia kursu pszczelarskiego da mi uprawnienia rolnicze i będę mógł kupić dwa hektary ziemi w pipidówce, gdzie nikt nie przyjeżdża. Inaczej tej ziemi nie dostanę. Mam nadzieję, że żadne rakiety tam nie spadną… - powiedział. Zdradził też, czego najbardziej się boi. - Wie pani, co jest najgorsze? W życiu? Chyba samotność... No właśnie. Ta dogłębna. Ludzie od niej uciekają, a tak naprawdę się nie da - wyznał aktor we wspomnianym wywiadzie.

