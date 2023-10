Kelly Osbourne od dziecka jest związana z show-biznesem. Jej rodzicami są muzyk Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne, która pełni rolę menadżerki muzycznej i organizatora festiwalu Ozzy'ego Osbourne'a. On z kolei z końcem lat 60. rozpoczął karierę jako członek jednej z najpopularniejszej grup hardrockowych Black Sabbath. Z takim nazwiskiem nie trudno więc o zainteresowanie mediów. Ostatnio paparazzi przyłapali środkowe dziecko Osbourne'ów w drodze na kolację w Los Angeles. Uwagę zwracają jej włosy. Mocno je przyciemniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Richardson co chwilę zmienia kolor włosów. Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Odmieniona Kelly Osbourne świętuje urodziny w Los Angeles

27 października Kelly Osbourne miała ważny powód do świętowania. Wybrała się na kolację do jednej z restauracji, gdzie urządziła 39 urodziny. W drodze do lokalu została przyłapana przez fotoreporterów, którzy uchwycili ją w pięknej beżowej sukience z wycięciem w kształcie serca. Do tego Osbourne dobrała czarne buty na szpilkach oraz kopertówką imitującą kasetę od Chanel, która jest warta 7560 złotych. Uwagę zwracają jednak jej włosy. Córka Ozzy'ego Osbourne'a od dawna pokazuje się w fiolecie, teraz jednak postawiła na dużo ciemniejszy odcień. Ponadto celebrytka postawiła na bardzo mocny makijaż, przez co jej twarz wygląda nieco inaczej niż zwykle. Więcej zdjęć Kelly Osbourne w nowej fryzurze znajdziesz w naszej galerii na gorze strony. Dokopaliśmy się również do archiwalnych fotografii, na których prezentowała się z częściowo ogólną głową oraz bardzo krótkim cięciem.

Odmieniona Kelly Osbourne świętuje urodziny east news

Kelly Osbourne zmagała się nadwagą. Jeszcze kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej

Życie Kelly Osbourne swego czasu było pełne różnego rodzaju zawiłości. Zmagała się z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i alkoholu. Dodatkowo sława przytłoczyła ją do tego stopnia, że obawiała się o życie. W efekcie zaczęła zajadać stres i znacznie przybrała na wadze. W 2018 roku zdecydowała się na operację bariatryczną oraz zmieniła nawyki żywieniowe. Wówczas przeszła ogromną metamorfozę i schudła aż 40 kilogramów. "Zrobiłam to i jestem z tego duma. Operacja zmienia tylko kształt żołądka. Jeśli nie ćwiczysz i nie przestrzegasz diety, przybierasz na wadze. Trzeba o tym pamiętać" - mówiła w wywiadzie dla "People".

Kelly Osbourne w ogrodzie Instagram @kellyosbourne