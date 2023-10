Małgorzata Rozenek uwielbia obchodzić wszelkiego rodzaju święta, co jest dla niej świetnym pretekstem do zmiany wystroju domu. Co roku bardzo hucznie obchodzi Halloween, zamieniając willę w posiadłość rodem z horroru. Jest mnóstwo dyń, nietoperzy, pajęczyn oraz duchów. Wszystkim oczywiście chwali się z dumą na Instagramie. Niestety, nie wszyscy są fanami jej stylu życia. Ostatnio oberwało się jej o konsumpcjonizm i ignoranckie podejście do tematu ekologii. Szybko zareagowała.

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Poszło o halloweenowe dekoracje

Żona Radosława Majdana już wielokrotnie wspominała, że Halloween jest jej jednym z ulubionych świąt. Wtedy całą rodziną mają okazję przebrać się za przerażające postacie fikcyjne i przystroić dom. W tym roku postawili na mnóstwo dyń, które ustawili zarówno w domu, jak i przed wejściem. Do tego nakryli lampiony, tak aby przypominały duchy. Znalazły się też nietoperze wycięte z papieru oraz kapelusze czarownic. W komentarzach pod jednym z najnowszych postów szybko zawrzało. Część obserwatorów Małgorzaty Rozenek zwróciła jej uwagę na to, że ich zdaniem zaczęła popadać w konsumpcjonizm i ignorowanie tak ważnego tematu, jakim jest ekologia. Przy okazji świąt dokupuje nowe ozdoby do domu, tym samym gromadząc niezliczone ilości plastiku. "Pamiętajcie kochani! Dbajcie o ekologię, żeby Gonia mogła kupić tonę śmieci i udekorować nimi chatę. W sumie to wy kupiliście, bo to za wasze suby Gonia dostaje hajsy.", "O boże jak cudownie i słodko, a kiedy Pani zacznie płakać nad ekologia?" - czytamy.

Halloweenowy dom Małgorzaty Rozenek Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek reaguje na burzę wokół Halloween. Padła jasna deklaracja

Małgorzata Rozenek nie pozostawiła tej sytuacji bez komentarza. Do wszystkiego odniosła się na InstaStories, deklarując, że zawsze stara się podchodzić do zakupów dekoracji w dość rozsądny sposób. Twierdzi, że żadna z rzeczy, która znalazła się w jej domu nie zaśmieci planety. - Dotarły do mnie głosy, że są tacy z was, którzy martwią się o ekologiczność takich dekoracji. Otóż te na Halloween to potrafią być naprawdę chyba najbardziej ekologiczne w przygotowaniu i w udekorowaniu święta, ponieważ wszystkie dekoracje, które są na Halloween, są dosyć biologiczne. Dynie same w sobie są po prostu warzywami, które później możecie wykorzystać np. do zrobienia zupy dyniowej albo po prostu rozkładają się później na kompostowniku, który przynosi dużo korzyści ogrodowi - tłumaczyła Małgorzata Rozenek.

Była żona Jacka Rozenka przy okazji uderzyła w osoby, które ją krytykują, a same, jak większość Polaków prawdopodobnie co roku odwiedzają groby i układają na nich plastikowe znicze czy sztuczne kwiaty. Dostrzega w tym spory problem. -Takie Halloween potrafi być dużo bardziej ekologiczne niż sztuczne kwiaty na grobach czy jakieś plastikowe wieńce, czy inne plastikowe ozdoby, których jest bardzo dużo na polskich cmentarzach - dodała. Zdjęcia halloweenowego domu Małgorzaty Rozenek znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

