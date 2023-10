Na początku września Monika Richardson pochwaliła się w sieci wspólnym zdjęciem ze Zbigniewem Zamachowskim. Para upamiętniła w ten sposób dzień rozwodu, na który od dłuższego czasu czekała. W sądzie aktor i dziennikarka pojawili się uśmiechnięci i w dobrych nastrojach. Wygląda na to, że zażegnali wszelkie konflikty. "Brawo dla mądrych ludzi. Podziwiam oboje" - komentowali internauci. Byli małżonkowie już od jakiegoś czasu na nowo układają sobie życia. Zbigniew Zamachowski dwa lata temu znowu się zakochał, a jego wybranką została aktorka, Gabriela Muskała. Jak się okazuje, nowa partnerka oddała mu nie tylko serce, ale także auto i pół mieszkania.

Zbigniew Zamachowski już nie musi tułać się po Warszawie. Zamieszkał z ukochaną

Zbigniew Zamachowski dla Moniki Richardson porzucił żonę i matkę czworga swoich dzieci Aleksandrę Justę. Byłej żonie zostawił nie tylko cały swój majątek i samochód, ale zobowiązał się też do płacenia alimentów. Przez to jego sytuacja materialna zupełnie się zmieniła. Po rozstaniu z Richardson wynajmował mieszkanie, ale jak się okazuje, to już przeszłość. U boku Gabrieli Muskały znalazł nie tylko miłość, ale także ciepły kąt. Jak donosi "Super Express" para właśnie weszła na kolejny poziom znajomości i aktor wprowadził się do partnerki. Mało tego, dostąpił zaszczytu prowadzenia jej ukochanego auta. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Zamachowski nie musi się już tułać po wynajmowanych mieszkaniach.

Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała, fot. kapif.pl

