Powiększanie ust to powszechna praktyka w obecnych czasach. Fanami zabiegów medycyny estetycznej często są również gwiazdy. Nie da się ukryć, że coraz więcej osób decyduje się na niewielkie modyfikacje. Jak się okazuje, dla niektórych to jednak za mało. Vienna Wurstel zaistniała w mediach społecznościowych właśnie dzięki swoim ustom. Tym razem nie chodzi jednak o małą zmianę. Jej gigantyczne usta mają w sobie ponad 30 mililitrów wypełniacza. Nietypowy rozmiar ust dał jej ogromną rozpoznawalność w sieci. Kobieta często opowiada o tym, jak wygląda jej życie. Wyznała, że ma problem z podstawowymi czynnościami.

Usta tiktokerki są ogromnych rozmiarów. Nie może jeść i pić. To jednak nie powstrzymuje jej przed dalszym powiększaniem

Vienna Wurstel nazywa samą siebie "plastikową fanatyczką". Uważa, że to określenie idealnie oddaje jej zamiłowanie do zabiegów medycyny estetycznej. Mieszkająca na Majorce kobieta zdobyła ogromną popularność dzięki swoim ustom. 30 mililitrowy wypełniacz robi ogromne wrażenie. To jednak nie wszystko. Vienna nie planuje na tym poprzestać. Jakiś czas temu zapowiedziała obserwatorom, że planuje dalej powiększać swoje usta. - Mam tyle wypełniacza, że jestem bardziej ustami niż człowiekiem. Trolle mówią, że wyglądam jak kaczka, ale chcę, żeby były jeszcze większe - wyznała w jednym z materiałów na TikToku. Opowiedziała także, że jej nietypowe upodobanie ma kilka wad. Przede wszystkim Vienna ma problemy z jedzeniem i piciem. Duże usta uniemożliwiają jej robienie zwyczajnych rzeczy. Kobieta jednak nie przejmuje się tym, że tego typu praktyka może być niebezpieczna dla jej zdrowia. Więcej zdjęć tiktokerki z ogromnymi ustami znajdziecie w galerii na górze strony.

Nieprawidłowa praca chirurgów? Nie tym razem. Vienna Wurstel marzyła o ogromnych ustach

Vienna Wurstel zamieszcza nagrania ze swoimi ustami na profilach na TikToku oraz Instagramie. W mediach społecznościowych zdobyła więcej przeciwników niż zwolenników. Hejterzy jednak nie robią na niej wrażenia. Obserwatorzy często martwią się o zdrowie tiktokerki. Zastanawiali się, czy efekt nie jest spowodowany nieprawidłową pracą chirurgów plastycznych. Vienna kompletnie temu zaprzeczyła. - Chirurdzy plastyczni, do których chodzę, mają wysokie kwalifikacje. Gdyby nie byli wysoko wykwalifikowani, nie osiągnęliby takich rozmiarów na mojej twarzy, więc tak, jestem bezpieczna - powiedziała na jednym nagraniu. Jedno jest pewne - usta Vienny będą się tylko powiększać. ZOBACZ TEŻ: Katie Price po raz kolejny poprawiła sobie twarz. Postanowiła powiększyć usta i wypełnić policzki. "Nieźle jak na 45 lat, co?"