Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek w 2020 roku zostali rodzicami Henia. Syn jest ich pierwszym wspólnym dzieckiem i przyszedł na świat dzięki procedurze in vitro. O ciążę para starała się trzy lata. W końcu, po wielu niepowodzeniach, udało się. - Włożyliśmy w to mnóstwo wysiłku, całe serce. Cud boski, że ja nie świecę w ciemności po tej ilości różnych koktajli hormonalnych, jakie dostawałam - wyznała Rozenek w rozmowie z magazynem "Viva!". Henio jest teraz oczkiem w głowie rodziców i często pojawia się na profilach pary w mediach społecznościowych. Trzylatek ma już swoich fanów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne publikacje z jego udziałem. Tym razem Radosław Majdan pokazał, jak bawi się z synem. Nie takiego odbioru nagrania się spodziewał.

Radosław Majdan opublikował nagranie z synem. Oberwał w komentarzach. "Trochę skromności by nie zaszkodziło"

Henio jest pierwszym biologicznym dzieckiem Radosława Majdana, ale razem z Małgorzatą Rozenek wychowują też 13-letniego Tadeusza i 17-letniego Stanisława, których ojcem jest aktor Jacek Rozenek. Były piłkarz polskiej reprezentacji właśnie pokazał, jak bawi się z synem. Na krótkim nagraniu widzimy chłopca z zasłoniętymi oczami, który czeka na prezenty od znanego taty. Wtem do pokoju wchodzi Radosław Majdan z torbami po brzegi wypełnionymi zabawkami. Tych jest pełno, bo kilka toreb wypełnionych po brzegi. Na kolejnych ujęciach widać, że rozpakowane zabawki zajmują bardzo dużo przestrzeni dziecięcego pokoju. "To nasza ulubiona zabawa z Heniem. Ta zabawa uczy go również cierpliwości i empatii, a dla mnie jest to cudowny czas spędzony z moim synkiem, który jest szczęśliwy" - napisał Majdan. Filmik spotkał się z negatywną reakcją internautów, którzy zarzucili ojcu chłopca, że epatuje bogactwem. "Po co chwalić się całymi torbami zabawek pewnie darowanymi przez markę. Nie wystarczyło pokazać jednego pudełka? Dzieci z innych rodzin nie dostają naraz tylu prezentów tej samej firmy. Trochę skromności by nie zaszkodziło", "Pięknie, szkoda tylko, że nie wszystkie dzieciaczki stać na takie piękne zabawki" - czytamy w komentarzach. Co o tym sądzicie? Czy to przesadna krytyka?

Radosław Majdan z synem Heniem Radosław Majdan z synem Heniem, fot. instagram.com/r_majdan

