"Ranczo" to serial, który umilał wieczory w wielu polskich domach. Dziś zostały nam już tylko powtórki, choć część fanów produkcji nie może pogodzić się z decyzją o zakończeniu serialu. Dzięki hitowi TVP rozgłos zyskało wielu aktorów i aktorek, między innymi Agnieszka Pawełkiewicz. Co więcej wiadomo o Kindze z "Rancza"?

Agnieszka Pawełkiewicz miała w "Ranczu" grać epizod. Po zakończeniu produkcji zniknęła z mediów

Dzięki serialowi TVP aktorka mogła szlifować swój warsztat u boku najbardziej znanych polskich aktorów. Zagrała bowiem z Pawłem Królikowski, Iloną Ostrowską czy Cezarym Żakiem. - Przyszłam na casting do zupełnie innej roli. Miałam grać epizod, ale najwyraźniej przypasowałam im do roli Kingi i tak już zostałam - wspominała aktorka w rozmowie z Naszym Miastem. Warto zaznaczyć, że Pawełkiewicz ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. Uczyła się także na innej znanej uczelni. - Wiele zawdzięczam swemu poloniście z KSW Antoniemu Buchale. To on pchał mnie do udziału we wszystkich konkursach recytatorskich - wyznała w rozmowie. Pawełkiewicz zaczęła od etiudy studenckiej, a skończyła we wspomnianym hicie TVP. Ma na swoim koncie role w produkcjach takich, jak: "Zabić bobra", "Trzy siostry", "Hotel 52", "Małe sztuczki" oraz "Cukier stanik". Pokochała występowanie na deskach teatru, dlatego też grała w Teatrze Narodowym oraz Teatrze Studio. Aktorka ma ponadto doświadczenie w dubbingu. Mimo niebywałego talentu o Pawełkiewicz nie jest głośno w mediach. Nie prowadzi aktywnie swoich kont społecznościowych, a także nie udziela wywiadów. Ciekawe, czy pokaże się jeszcze w jakiejś produkcji.

"Ranczo". Zagrała babkę-zielarkę. Współpracę z produkcją wyobrażała sobie nieco inaczej

Grażyna Zielińska to aktorka, która również dołączyła do obsady serialu. Propozycja roli babki zielarki na początku ją zaskoczyła. - Byłam wtedy świeżo po pięćdziesiątce, a oni chcieli, żebym zagrała babkę. Coś strasznego! No ale nie wybrzydzałam i nie wydziwiałam. Stwierdziłam, że przeczytam scenariusz i zobaczymy, co z tego wyjdzie (...) - wyznała w rozmowie z Plejadą. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

