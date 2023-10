Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna zawodowo, ale każdego dnia skupia się także na rodzinie. To dla niej dekoruje dom z okazji Halloween czy Bożego Narodzenia. Mimo że do tego drugiego święta jest jeszcze trochę czasu, prezenterka już ma plan dekoracyjny. Co planuje przygotować w tym roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan i Boże Narodzenie. Jest już konkretny plan

Rozenek wypatruje Bożego Narodzenia. "Wszystko w moim kalendarzu jest zaplanowane"

Prezenterka jest dumną żoną Radosława Majdana oraz mamą trzech synów: Stanisława, Tadeusza i Henryka. Poza tym w domu Majdanów mieszka kilka sympatycznych czworonogów, co możemy zaobserwować w mediach. Rozenek regularnie dba o dekorowanie domu dla rodziny z wielu okazji. Ostatnio pokazała, jak przyozdobiła swą posesję upiornymi akcentami z racji Halloween. W rozmowie z Karoliną Sobocińską zdradziła, że w głowie ma już plan na grudniowe święta, mimo że jeszcze mamy październik. - Tak, przygotowuję się, bo Halloween i Boże Narodzenie to są moje ulubione święta, które kocham ze względu na dekorowanie domu, co sprawia mi ogromną przyjemność i moim dzieciom również - przyznała prezenterka. - Wszystko w moim kalendarzu jest zaplanowane na wiele miesięcy do przodu i wiem już dokładnie, którego dnia, czyli 5 grudnia, będę dekorowała dom. Jak moje dzieci się obudzą 6 grudnia i będą szukały prezentów pod poduszką, to żeby już miały udekorowany dom - dodała Rozenek. Uwielbia uszczęśliwiać swych synów na każdym kroku. Przyznała, że "marzenia Henryka są spełniane na bieżąco". Chłopiec ma zaledwie trzy lata. Jednak to nie podarunki są dla jego mamy priorytetem.

Tak naprawdę w tych świętach nie chodzi o prezenty. Bardziej o czas, który mamy razem do tego, żeby być. Już wiem, co będzie tematem przewodnim naszych świąt w tym roku, bo w każdym jest inny temat.

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną Rozenek-Majdan o przygotowaniach do świąt. Snuje bożonarodzeniowe plany już w październiku, https://www.instagram.com/m_rozenek/

Rozenek udekoruje dom w ciekawy sposób

Okazało się, że motywem przewodnim w dekoracji posesji na święta będą psy. Rozenek pała miłością do czworonogów. Niedawno do jej rodziny dołączył basset William. - Tak jak z dziećmi, to z psami - nigdy nie jest ich za wiele. To jest coś, co sprawia nam ogromną przyjemność. Georguś, nasz buldog angielski, [...] był taki troszkę osamotniony, więc mamy dla niego brata - wyznała prezenterka w rozmowie z nami. Chętnie śpi ze swoim czworonogami, co również wybrzmiało w wywiadzie. - Moje łóżko jest otwarte dla wszystkich psów - dodała na koniec Rozenek. Po zdjęcia prezenterki zapraszamy do galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan, Mikołaj Rey Rozenek-Majdan o przygotowaniach do świąt. Snuje bożonarodzeniowe plany już w październiku, https://www.instagram.com/m_rozenek/