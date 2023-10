Hubert Urbański od lat związany jest z teleturniejem "Milionerzy". Program mimo kilku przerw w emisji w 2017 roku powrócił na antenę i nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Właśnie trwa 14. sezon, który na bieżąco dla was relacjonujemy. Widzowie od dawna zastanawiają się, czy dzięki swoim zarobkom prowadzący sam dołączył do zacnego grona milionerów. Znamy odpowiedź.

Hubert Urbański jest już milionerem? Dziennikarz TVN wyjawił stan swojego konta

Hubert Urbański doskonale sprawdza się w roli prowadzącego, co udowadnia nie tylko w kultowych "Milionerach", lecz także podczas licznych branżowych wydarzeń, gdzie spełnia się jako konferansjer. 57-latek doskonale opanował sztukę dywersyfikacji źródeł dochodu i nie opiera swoich finansów jedynie na telewizyjnym show TVN. W przeszłości mogliśmy oglądać go także w roli prezentera w "Tańcu z gwiazdami" czy "The Voice of Poland", więc ma bardzo bogate CV. Mimo licznych przedsięwzięć to właśnie teleturniej "Milionerzy" jest z nim najbardziej kojarzony. Według źródeł "Super Expressu" za jeden sezon show Urbański zgarnia około 250 tysięcy złotych, co daje rocznie około miliona złotych zysku. No właśnie, czy Hubert Urbański sam jest już milionerem? W jednej z rozmów z "Wprost" otworzył się na temat swoich zarobków. - Mogę tak o sobie powiedzieć. Oczywiście, że tak. Mam to szczęście, że dobrze zarabiałem, że zarobiłem dużo pieniędzy w życiu i mam nadzieję, że nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze - zapowiedział.

Hubert Urbański Fot. Instagram/huberturbanski_official

Hubert Urbański zdradził swój sposób na biznes. "Tego się trzymam i to procentuje"