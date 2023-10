Mery Spolsky to tak naprawdę 29-letnia Maria Ewa Żak, która aktywnie działa na polu muzycznym. Do najpopularniejszych utworów wokalistki należą "Bigotka" czy "Miło Było Pana Poznać". Ciekawe, czy nowy singiel pobije rekordy odtworzeń. Mery Spolsky ukazuje w nim wiele ciekawostek na temat znanych osobistości.

Mery Spolsky podsumowała mężczyzn z polskiego show-biznesu. "Na Prokopa możе raz była ochota"

27 października 2023 roku miała miejsce premiera utworu "POLSKIE CHŁOPAKY". Artystka z dumą ogłosiła ten fakt na Instagramie. Kawałek stanowi zapowiedź trzeciego albumu gwiazdy "Erotik Era". Większość fanów jest zachwycona nowym dziełem Mery Spolsky, co możemy zauważyć pod jej postem. "Polskie dzieło sztuki", "Kocham tę piosenkę. Będzie dzisiaj lecieć w zapętleniu i na pewno nie tylko dzisiaj. Już od jakiegoś momentu po prostu wiedziałam, że ta piosenka będzie tą jedną, moją ulubioną" - czytamy komentarze. Niektórzy ocenili nowy singiel jako jeden z najsłabszych wokalistki - jak zwykle widzimy, że każdy ma inny gust. Co Mery Spolsky zawarła w tym utworze? Podsumowała kilku znanych celebrytów. "Na Prokopa możе raz była ochota" - nuci wokalistka w trzeciej zwrotce na temat dziennikarza. "Karaś Kuba chodziłby tylko po klubach" - podsumowała z kolei muzyka, byłego partnera influencerki Jessiki Mercedes. "Maleńczuka kręci tylko młoda sztuka" - tu natomiast nawiązała do współautora "Ostatniej nocki". Podsumowała dodatkowo jednego z najbardziej znanych muzyków:

Dawid P. ponoć tylko w gry by grał.

O czym dokładnie jest utwór "POLSKIE CHŁOPAKY"?

Wokalistka była gościnią podcastu "Posłuchaj tego". Zdradziła w nim nieco więcej na temat wspomnianego singla. - Piosenka "Polskie Chłopaki" jest o tym, że jak dziewczyna ma ochotę się spotykać z dziesięcioma chłopcami na raz - oczywiście, jeżeli też będzie to wszystko na otwartych kartach - to ma do tego pełne prawo. A wydaje mi się, że są nadal takie stereotypy, że jak facet się spotyka z wieloma dziewczynami, to jest gość i trzeba mu tego pozazdrościć, natomiast jeżeli hipotetycznie zrobiłabym to ja, to mogłabym zostać nazwaną puszczalską - wyznała w rozmowie. Po zdjęcia artystki zapraszamy do galerii.

