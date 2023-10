24 października w Rzymie odbyła się gala International Businesswoman Awards. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia, w ramach konkursu nominowane są "osobowości z pasją, ale też marki, instytucje, produkty, miejsca, regiony, które odznaczają się najwyższą jakością". Wśród polskich sław nie zabrakło Beaty Kozidrak, która od lat 80. trzęsie polską sceną muzyczną i wciąż trafia do coraz młodszych pokoleń. Gwiazda została nagrodzona tytułem "piosenkarki wszech czasów". Liderka Bajmu założyła z tej okazji wyjątkowo elegancką kreację.

Zobacz wideo Beata Kozidrak ma problem z podatkami

Beata Kozidrak w dziarskim kroku odsłania nogę i podbija Rzym. Co za suknia!

"Symboliczne miejsce Kapitol w Rzymie. Niezwykłe kobiety sukcesu i moja niezwykła nagroda w kategorii "piosenkarka wszech czasów". Dziękuję" - napisała Beata Kozidrak na Instagramie. Piosenkarka dodała przy tym zdjęcie, na którym pozuje przed obiektywem. Na tę okazję zdecydowała się na długą, czarną suknię autorstwa Konrada Bikowskiego z koronkowymi detalami, do której dopasowała srebrną kopertówkę. Na głowie towarzyszyły jej starannie ułożone włosy z lekko podkręconymi końcówkami. Uwagę zwraca także poza - wokalistka w dziarskim kroku odsłoniła jedną nogę, prezentując się niczym Angelina Jolie na Oscarach w 2012 roku. "No bo jesteś piosenkarką wszech czasów! Brawo Beata, brawo Beti!", "Jesteś po prostu niezwykła, a my jesteśmy z ciebie niezwykle dumni!" - komentują fani pod wpisem autorki "Upiłam się tobą".

Beata Kozidrak fot. Instagram @beatakozidrak

Beata Kozidrak jest zaręczona. Zdradziła nietypowe okoliczności

Beata Kozidrak gościła niedawno w studio RMF FM, gdzie opowiedziała o zaskakujących okolicznościach zaręczyn ze swoim ukochanym. Jej partner jest miłośnikiem serialu kryminalnego "07 zgłoś się" i marzył o tym, by mieć na własność poloneza, którym poruszał się Sławomir Borewicz. Liderka Bajmu nie do końca mogła zrozumieć tę fascynację, ale ostatecznie w żartach postawiła pewien warunek. - My się tak przekomarzaliśmy, więc ja mówię: "Dobrze, to ja ci mogę kupić Poloneza, ale ty mi musisz kupić pierścionek. Bo ja mam dość takiego kociego życia" - wyznała w rozmowie. Jak się okazało, propozycja przemówiła do mężczyzny. Pewnego razu, zupełnie niespodziewanie, w kuchni, partner Kozidrak wyciągnął pierścionek zaręczynowy. A co z samochodem? Zobaczcie sami.

Beata Kozidrak fot. KAPiF.pl