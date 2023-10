Alicja Majewska często bywa w Skolimowie. Ujawniła, jakie warunki tam panują

Alicji Majewskiej nikomu przedstawiać nie trzeba, bo od lat jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej docenianych wokalistek w Polsce. Mimo że niedawno świętowała 75. urodziny, to nie zwalnia tempa i wciąż jest aktywna zawodowo. W jednym z wywiadów została jednak zapytana, czy w przyszłości planuje zamieszkać w domu w Skolimowie. Odpowiedziała wprost i ujawniła, jakie warunki tam panują.

Alicja Majewska ujawniła, jakie warunki panują w Skolimowie. Będzie chciała tam zamieszkać?

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie to dom należący do Związku Artystów Scen Polskich, w którym mogą zamieszkać emerytowani artyści, którzy mają problemy ze zdrowiem. Mogą tam liczyć na wsparcie i opiekę zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy. W domu mieszkało już wielu wybitnych artystów, wśród których byli m.in. Barbara Krafftówna, Eugenia Herman, Jerzy Połomski czy Irena Kwiatkowska. Choć Alicja Majewska nie mieszka w tym miejscu, to okazuje się, że często tam bywa. Odwiedza bowiem swoich przyjaciół, więc doskonale wie, jakie warunki tam panują.

"Tam mieszkańcy mogą w godnych warunkach spędzić ostatnie lata swojego życia pod bardzo dobrą opieką, a nawet, co jest też bardzo istotne, przywieźć swoje meble tam, więc mogą żyć jak u siebie" - powiedziała Alicja Majewska w rozmowie z Pomponikiem. Artystka podkreśliła też, jak ważne jest istnienie tego typu placówek.

"Wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, gdzie w optymalnych warunkach ludzie różnych zawodów mogą spędzać swoje lata seniorskie są niezwykle ważne. Wiem, że ostatnio organizowany był koncert na dom muzyka seniora. Dom w Skolimowie znam, bo odwiedzałam tam szereg moich kolegów. Odwiedzałam Danusię Rinn, która właśnie zdecydowała się na pobyt tam, bo miała problemy ze zdrowiem. W Skolimowie jednak jest stała opieka pielęgniarska oraz lekarska. No i oczywiście przepiękne otoczenie" - powiedziała.

Na pytanie, czy sama będzie chciała zamieszkać w Skolimowie, Alicja Majewska podkreśliła, że nie myśli o tym. Na razie zastanawia się, jak ma wytrzymać w pełnej formie z liczbą przedsięwzięć, w których zamierza wziąć udział. Wyznała też, że obecnie kolejny raz remontuje swój własny dom. Zdjęcia Alicji Majewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

