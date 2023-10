Joanna Jabłczyńska komentuje wypadek z udziałem syna Sylwii Peretti. Jej słowa trafiają w sedno

Sylwia Peretti przeżyła w tym roku niewyobrażalną tragedię. Jej syn Patryk zginął w wypadku samochodowym. 24-latek w trakcie jazdy dopuścił się znacznego przekroczenia prędkości. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, po czym wpadł w poślizg. Wszyscy zginęli na miejscu. Od chwili wypadku Sylwia Peretti pogrążona w żałobie całkowicie usunęła się z życia medialnego. Przerwała milczenie dopiero trzy miesiące po tragedii. W wywiadzie wspomniała, że w obliczu dramatu musiała się również zmagać z niewyobrażalnym hejtem i złośliwością wśród ludzi, którzy część winy zrzucali na nią. Joanna Jabłczyńska odniosła się do sprawy. Aktorka jest przerażona tym, co spotkało "królową życia".

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jabłczyńska inwestuje w nieruchomości. "Całe życie odkładałam pieniądze"

Joanna Jabłczyńska o tragedii Sylwii Peretti. Zajęła jasne stanowisko

Joanna Jabłczyńska w rozmowie z portalem Jastrzab Post stanęła murem za Sylwią Peretti. Jej zdaniem celebrytka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. - Ja jestem ostatnia w ogóle do wyrokowania w jakichkolwiek sprawach, które nie dotyczą tylko i wyłącznie mnie. Jak się z kimś nie żyje pod jednym dachem, jak się nie wie, co spowodowało dane wydarzenie. Oczywiście, kategorycznie jestem przeciwna i uważam, że jazda po alkoholu powinna być karalna, ale też się zastanówmy, tak logicznie czemu winna jest matka? - rozważała. Po czym dodała, że syn celebrytki samodzielnie podjął decyzję, która miała tragiczne skutki.

To był dorosły człowiek, który sam podejmował pewne decyzje i też nie wiemy, w jakim stanie i w jakim momencie swojego życia był i dlaczego do tego doszło. Nadal podkreślam, dla mnie siadanie za kółkiem po alkoholu, to jest coś skandalicznego i coś, czego w żadnych okolicznościach nie można usprawiedliwiać, ale mimo wszystko nie znając sytuacji, byłabym ostatnia do wyrokowania. Takiej osobie poleciłabym po prostu odizolowanie się od tego, bycie jak najdalej od internetu i bycie z osobami, które wspierają. Najlepiej w otoczeniu natury - poradziła.

Joanna Jabłczyńska o hejcie w internecie. Ostrzega młodzież

W dalszej części rozmowy poruszono temat działalności w sieci. Aktorka nie ukrywała, że jest przerażona tym, co się dzieje. - Niestety w internecie nie ma granic. Jest to wykorzystywane przez hejterów. Tylko na niektórych portalach są usuwane komentarze, bo do tego też zobowiązuje prawo, aby nie ponosić później konsekwencji prawnych, ale rzeczywiście internet to jest bagno. I wydaje mi się, że regulacje prawne są jeszcze daleko za internetem - powiedziała.

Joanna Jabłczyńska wypowiedziała się również o rozprzestrzeniającym się hejcie. Jej zdaniem tego typu działania stanowią coraz większe zagrożenie zwłaszcza dla młodzieży, która prowadzi aktywne działania w sieci. - Ja sama obawiam się internetu. Szczególnie w kontekście młodych ludzi. I jedyna moja rada jest taka, aby tam nie wchodzić, a szczególnie w takich trudnych sytuacjach. Ja też to stosuje. Niezwykle rzadko czytam komentarze na swój temat, bo wiem, że to nie będzie konstruktywna krytyka. To będzie wylewanie jakiegoś zupełnie niesprawiedliwego jadu - stwierdziła.

Joanna Jabłczyńska Fot. Kapif.pl