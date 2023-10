Małgorzata Rozenek w TVP? Mówi o dobrym kierunku

Małgorzata Rozenek współpracuje ze stacją TVN od 2012 roku. Karierę zaczęła od prowadzenia programu "Perfekcyjna pani domu" i to właśnie dzięki temu zaistniała w mediach. Od tamtej pory nie znika z ekranów, a kolejne propozycje zawodowe sypały się już jak z rękawa. Była jurorką show "Bitwa o dom", uczestniczką "Azji Express" czy "Iron Majdan", prowadziła "Piekielny hotel", a następnie "Projekt Lady". W końcu dostała swoją wymarzoną posadę współprowadzącej "Dzień dobry TVN". Ta przygoda długo jednak nie trwała, ale nie jest tajemnicą, że obecnie Małgorzata Rozenek pracuje nad kolejnym programem. Czy jednak skusiłaby się, gdyby padła propozycja pracy w TVP?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przyjęłaby propozycję pracy w TVP? Odpowiedziała bez wahania

W czwartkowy wieczór Małgorzata Rozenek pojawiła się na gali "Kobieta Roku Glamour", gdzie nie tylko chętnie pozowała do zdjęć, prezentując swoją stylizację, lecz także odebrała nagrodę w kategorii "Misja". To właśnie po wręczeniu statuetek nasza dziennikarka Karolina Sobocińska miała okazję zadać gwieździe stacji TVN kilka pytań. Gdy padło to, dotyczące przyjęcia propozycji pracy w TVP i poprowadzenia np. "Pytania na śniadanie", Małgorzata Rozenek odpowiedziała bez cienia wątpliwości.

- Jestem teraz w zdjęciach do nowego programu stacji TVN. Stacja TVN jest miejscem, w którym pracuje od lat i w którym mam zamiar pracować jeszcze przez lata. Jest najlepszą telewizją w Polsce. Natomiast jestem głęboko przekonana, że te zmiany po 15 października na pewno idą w dobrym kierunku - wyznała Małgorzata Rozenek.

Nasza dziennikarka wspomniała również o możliwych nadchodzących zwolnieniach w TVP i spytała Małgorzatę Rozenek, czy jej zdaniem to dobra droga. - Jestem przekonana, że powrót do misyjności i do publicznego, co oznacza bezstronnego, obiektywnego dla obywateli, charakteru telewizji jest nieunikniony, jest niezbędny. I tak naprawdę to jest powrót do normalności, a o sprawach personalnych nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem władna - powiedziała Małgorzata Rozenek. Co jeszcze wyznała nam gwiazda TVN-u? Zobaczcie materiał wideo na górze strony. Zajrzyjcie też do galerii zdjęć, gdzie znajdziecie fotografie Małgorzaty Rozenek.