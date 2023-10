Aneta Glam wraz z Agatą i Piotrem Rubikami zawiązali nieformalny pakt w kontrze do Caroline Derpieński. Od kiedy 22-letnia celebrytka przypadkowo spotkała kompozytora w samolocie, konflikt między nimi się zaostrzył. Choć nie zamienili ze sobą ani słowa, Derpieński zdążyła rozpoznać w Rubiku "gbura bez klasy" i poinformowała o tym całą sieć. W następnych dniach na Instagram trafiło zdjęcie największej nemezis miłośniczki "dollarsów" w towarzystwie Agaty Rubik, która dwa tygodnie wcześniej miała zasugerować, jakoby Derpieński biegała bez majtek po Florydzie. Wygląda na to, że znajomość Glam i Rubików dopiero się rozkręca. Byli widziani na tym samym balu Halloween.

Aneta Glam na balu Halloween w... koronie cierniowej. Nie zabrakło też Piotra i Agaty Rubików

Impreza halloweenowa odbyła się w klubie Sexy Fish Miami i pojawili się na niej m.in. Aneta Glam oraz Agata i Piotr Rubikowie. Spośród całej trójki, największą fantazją w dobraniu kostiumu niewątpliwie wykazała się Aneta. Influencerka miała na sobie nietypową bieliznę z licznymi ozdobieniami wraz z zawiązanym wokół talii materiałem, który miał imitować długą spódnicę. Uwagę zwraca korona cierniowa, która zdobi głowę celebrytki. Rubikowie zdecydowali się jedynie na halloweenowe akcenty w swoich stylizacjach. - Piotr kupił kapelusz, syrenią czapkę, ja kupiłam perły, naklejki na twarz i pójdę w czarnej sukience - mówiła Agata Rubik przed szykowaniem się na przyjęcie. Zdjęcie Anety Glam z Halloween znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Piotr i Agata Rubikowie zaprzyjaźnili się z Anetą Glam i utarli nosa Caroline Derpieński

Relacja Glam z Rubikami nawiązana na kanwie medialnych poczynań Caroline Derpieński wzbudziła ciekawość obserwatorów. "Derpieński wam ciśnie w wywiadach" - oceniła internautka pod ich wspólnym zdjęciem. Na odpowiedź Agaty Rubik nie trzeba było długo czekać. "Każdy orze, jak może" - napisała. Wnet trzy grosze do dyskusji dorzuciła Aneta Glam. "Typowa technika oszustów, oskarżanie innych o to, co sami robią, żeby odwrócić od swoich przekrętów uwagę. To jak ten jej Krzysiu, miliarder w PLN groszach, uczy i nią steruje" - czytamy. To jednak nie koniec. Agata Rubik dodała także relację na InstaStories, w której zaprasza na profil swojej nowej koleżanki. - Wszystkich miłośników ploteczek i światowej mody zapraszam na profil Anety Glam i "just enjoy the show" - powiedziała żona kompozytora.

