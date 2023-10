Roksana Węgiel ma wieści o ślubie. Zawiesi karierę? Już zdecydowała

Roksana Węgiel zyskała sławę i popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids" emitowanym na antenie TVP 2. Od tamtego momentu jej kariera poszybowała prosto w górę. Wokalistka dorastała na oczach fanów. Ten rok bez wątpienia jest dla niej przełomowym. Piosenkarka zdała maturę, a niedawno poinformowała o zaręczynach z Kevinem Mglejem. Wokół ich relacji pojawiło się wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą różnicy wieku. Zakochani nie zamierzają się jednak tym przejmować, a wspólnymi chwilami chętnie chwalą się w sieci. Jak na wieści o ślubie zareagowali przyjaciele? To wyznanie może was zaskoczyć.

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel mówi o ślubie. Zaskoczyła wyznaniem

Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują stanąć na ślubnym kobiercu już w przyszłym roku. Zbliżająca się wielkimi krokami ceremonia budzi niemałe emocje wśród opinii publicznej. Prawie każdy wywiad, jakiego udziela celebrytka również. Tak samo było i tym razem. W rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl gwiazda została zapytana o to, w jaki sposób na wieść o uroczystości zareagowali przyjaciele. Jej odpowiedź była bezcenna - Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął - odparła.

Roksana Węgiel o tym, co jest dla niej najważniejsze. "Praca nie wyklucza spędzania czasu z rodziną"

W dalszej części rozmowy temat ślubu dalej się przewijał. Gwiazdę zapytano o to, jakie ma plany na przyszłość tuż po sformalizowaniu związku. Okazuje się, że tu niewiele się zmieni. Oprócz ukochanego dla artystki równie ważna jest kariera muzyczna i to ona dalej będzie stanowić jej priorytet. Między wierszami Roksana Węgiel dała również do zrozumienia, że nie wyklucza założenia rodziny - Myślę, że moja kariera, w tej świadomej formie, ma dopiero początek. Planuję kilka projektów, działam też mocno z markami i na razie nie widzę przestrzeni na przerwę, czuję, że dopiero się rozkręcam. Uważam też, że praca nie wyklucza spędzania czasu z rodziną, kiedy dobrze się to rozplanuje - opowiadała. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej KAPiF