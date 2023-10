Co zrobiłaby Doda, gdyby spotkała Małgorzatę Rozenek? Zdradziła przed kamerami

Doda przy odbieraniu nagrody pokusiła się o przemowę, która szybko zdobyła popularność w sieci. - Zrozumiałam, że w słabości moc się doskonali. Jak ich nie mam, to skąd mam mieć tę siłę, żeby je przezwyciężać - wyznała ze sceny. Zaapelowała przy tym do fanów, aby nie szukali w sobie na siłę mocy, tylko aby zaakceptowali gorsze momenty, dni oraz własne cechy. Na gali wręczenia nagród miała pojawić się także Małgorzata Rozenek, czyli żona byłego męża wokalistki. Jakie odczucia wzbudziła ta informacja w artystce?

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa przewiduje Dodę w nowym albumie?

Doda zapytana o Rozenek. "Nie rozumiem"

Nie jest tajemnicą, że wokalistka i prezenterka nie są przyjaciółkami. Obie panie raczej starają się nie wchodzić sobie w drogę. Przychodzą zazwyczaj na różne eventy, ale w wyniku tego, że działają w polskim show-biznesie, czasami widzą się na jednym wydarzeniu. Dziennikarz Pomponika w rozmowie z Dodą poruszył temat Rozenek. Zapytał, jak artystka wyobraża sobie konfrontację z żoną Radosława Majdana. - Tak, jak na każdej innej gali. W ogóle nie zwracam na nią uwagi - oznajmiła Doda. Wokalistka została ponadto zapytana o to, jakie emocje wzbudza w niej prezenterka.

A jakie ma wzbudzać? Bo nie rozumiem. Tak jak każda inna kobieta moich byłych facetów... Raczej nie myślę o tym, szczerze mówiąc - odparła artystka.

Doda Doda została zapytana o odczucia w stosunku do Rozenek-Majdan. Nie kryła szczerości, KAPiF.pl

Radosław Majdan zabrał głos ws. uszczypliwości Dody

Co pewien czas artystka porusza temat byłego partnera w mediach. Co na to sam zainteresowany? - Ja przez 15 lat naprawdę starałem się o tym nie mówić, nie wspominać, bo skoro ona zajmowała tę przestrzeń w mediach, to zostawiłem to jej. Niech tak zostanie. Jakiś czas temu powiedziałem, co na ten temat myślę, ale nie chcę do tego wracać, bo jeżeli jesteś szczęśliwy, żyjesz tak, jak chciałeś żyć, to nie wracasz do przeszłości, nie rozdrapujesz, nie wywlekasz. Ludzie, którzy to robią... Coś za tym idzie - mówił Majdan w rozmowie z nami. Artystka nie darzy sympatią byłego partnera, co zaznaczyła między innymi w rozmowie z portalem Przeambitni. - To było traumatyczne wydarzenie dla mnie jako młodej dziewczyny. Wymazałam to z pamięci - wyznała, nawiązując do niewierności dawnego ukochanego. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.

Radosław Majdan Doda została zapytana o odczucia w stosunku do Rozenek-Majdan. Nie kryła szczerości, KAPiF.pl