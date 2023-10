Halloweenowe imprezy zbliżają się wielkimi krokami, a w Miami niektóre mają się odbyć już w czwartek 26 października wieczorem. Na jedną z nich zostali zaproszeni Agata i Piotr Rubikowie, czym żona muzyka pochwaliła się na instagramowym profilu. Okazuje się, że niekoniecznie jednak zobaczymy ich w przebraniach, bo para może nie pojawić się na imprezie. Konieczne są bowiem przebrania.

Agata Rubik nie pójdzie na halloweenową imprezę? Wszystko przez jeden problem

Agata Rubik tradycyjnie odezwała się do swoich fanów na InstaStories. Żona muzyka jest tam bardzo aktywna i każdego dnia zdaje im relacje ze swojego amerykańskiego życia. Tym razem ujawniła, że ona i Piotr zostali zaproszeni na imprezę z okazji Halloween. Nie wie jeszcze jednak, czy na nią pójdą. Wszystko przez to, że nie mają strojów.

- W Miami rozpoczynają się imprezy halloweenowe. Dostaliśmy zaproszenie na jedną z nich, która odbywa się dziś. No i zastanawiamy się, czy pójść. Z jednej strony bardzo byśmy chcieli, bo będzie to impreza z prawdziwego zdarzenia, a z drugiej strony - jak na razie - nie mamy za co się przebrać - powiedziała Agata Rubik. Okazuje się, że para już wybrała się na zakupy i oglądała różne stroje. Jeden z nich wpadł nawet w oko żonie muzyka. - Wczoraj oglądaliśmy stroje halloweenowe, z naciskiem na stroje morskie. No i znalazłam jeden bardzo fajny kostium syreny. Z super topem, bardzo seksownym. Wyglądałam w nim bardzo dobrze. Natomiast nie wiem, czy Piotr poradziłby sobie z takim seksownym lookiem. Tak czy siak nie kupiłam, ponieważ ogon od tego kostiumu zatrzymał mi się w połowie uda, więc był to kostium na bardzo szczupłą syrenę. No i zobaczymy. Jeśli dziś coś znajdziemy, to pójdziemy. Jak nie, to nie, nie za wszelką cenę - wyznała Agata Rubik.

Agata Rubik nie zdradziła jednak, do kogo zostali zaproszeni na imprezę. Kilka godzin później celebrytka ponownie odezwała się do fanów na InstaStories, relacjonując, że kryzys ze strojami prawdopodobnie udało się zażegnać. To, za kogo małżonkowie zamierzają się przebrać, nadal pozostaje jednak sporą zagadką. - Piotr kupił syrenią czapkę, ja kupiłam perły, kupiłam też naklejki na twarz i pójdę po prostu w czarnej sukience - zwierzyła się. Jesteście ciekawi, jak będą wyglądać?