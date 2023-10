Polski wokalista dokonał coming outu. Ma dość ukrywania się

Maciej Zawadzki zadebiutował w 2021 roku. Właśnie wtedy wydał swój pierwszy singiel "Przypadki", który promował jego nadchodzący wówczas album. Wokalista jest wielkim fanem jazzu, który łączy z brzmieniami w klimacie lat 80. Do tej pory w mediach niewiele było o nim słychać, ale teraz to się zmieniło za sprawą głośnego wywiadu, którego udzielił magazynowi "Replika". To właśnie na jego łamach zdecydował się na coming out i szczere wyznanie dotyczące jego orientacji.

Maciej Zawadzki dokonał coming outu. Ma za sobą lata terapii i nie chce się dłużej ukrywać

Maciej Zawadzki został bohaterem nowego wydania "Repliki". Na instagramowym profilu magazynu nawiązano przy okazji do Andrzeja Piasecznego, który również w ten sam sposób dokonał coming outu. "Maciej Zawadzki jest wokalistą. Do tej pory pod skrzydłami wytwórni Kayax wypuścił dziesięć utworów, marzy o wydaniu debiutanckiej płyty. Jako piosenkarz - wyoutowany gej, jest niestety wciąż bardziej ewenementem na polskim rynku muzycznym niż elementem normalności (jasne, jest Piasek, ale jeden Piasek wiosny nie czyni)" - czytamy.

W wywiadzie Maciej Zawadzki wprost opowiedział o swojej orientacji i o tym, z czym się musi mierzyć. Podkreślił, że już nie ma zamiaru się ukrywać i przepracował wszystko na terapii. "Zdarzyło mi się usłyszeć, że jestem "za bardzo" i tu zwykle się ucina, ale chodzi o "za bardzo gejowski". Że musiałbym trochę stonować. Nie chcę tonować. Mam za sobą trzy lata terapii i nie po to na nią chodziłem, by teraz tak ważną część siebie ukrywać" - powiedział.

Maciej Zawadzki ostatnio postanowił poruszyć temat LGBT+ w swoim utworze "Z panem pan". Co więcej, nie tylko zaśpiewał utwór, ale i wyreżyserował klip. W utworze wyśmiewa homofobię, a w klipie całował innego mężczyznę. Zdjęcia Macieja Zawadzkiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Tymczasem Andrzej Piaseczny dokonał coming outu w 2021 roku. Podkreślił, że nie chciał tego robić wcześniej ze względu na nagonkę na osoby homoseksualne ze strony rządu oraz prezydenta. Teraz żyje w zgodzie ze sobą i chętnie pokazuje zdjęcia ze swoim partnerem.