Stan Borys, twórca takich hitów jak "Anna", czy "Jaskółka uwięziona" ma od kilku lat poważne problemy zdrowotne. Muzyk przeszedł m.in. dwa zawały serca, miał niedokrwienny udar mózgu, wskutek którego doznał paraliżu ciała, a niedawno dowiedział się o zmianach nowotworowych skóry. - To cud, że żyję. Gdyby nie pomoc mojej Ani, lekarzy, przyjaciół i fanów, byłoby już po mnie" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Jego ukojeniem w walce o zdrowie są dwa psy, Apollo i Muza.

Stan Borys zapisał swoje psy do szkoły. Apollo i Muza będą edukować się w USA. Jest ku temu ważny powód

Jak donosi "Super Express", psy Stana Borysa, Apollo i Muza, zostały zapisane na szkolenie w Stanach Zjednoczonych, dzięki któremu otrzymają status psów asystujących i będą mogły wszędzie towarzyszyć muzykowi. Dlaczego właśnie w USA? To właśnie za oceanem 20 lat temu osiedlił się Borys. Jak sam podkreśla te dwa czworonogi, są dla niego jak rodzina. - Kiedy wracałem do domu, wita mnie żona Ania i nasza kochana rodzinka, Apollo i Muza. Moje serce topnieje na ich widok - przyznał w rozmowie z tabloidem. Żona muzyka Anna Maleady, z którą związany jest już 14 lat, podkreśliła, że obecność psów w procesie rekonwalescencji jej męża jest niezastąpiona. - Od kiedy mamy Apollo i Muzę, zauważyłam, że to one bardzo pozytywnie wpływają na samopoczucie Stana, ale i moje. Zwłaszcza po utracie naszych poprzednich psiaków. Pozytywna energia jest nam bardzo potrzebna do regeneracji i dobrego funkcjonowania w życiu. W naszym przypadku pieski robią to znakomicie i każdego dnia jesteśmy uśmiechnięci, mimo że borykamy się z wieloma problemami, jakie przynosi nam życie - podkreśliła.

Stan Borys niedawno obchodził urodziny. Nie brakowało wzruszeń. Muzyk zwrócił się do mediów

Stan Borys 3 września obchodził 82. urodziny. Z tej okazji żona muzyka wyprawiła mu huczne przyjęcie w Nowym Jorku. Piosenkarz opublikował zdjęcie z tego wyjątkowego wydarzenia na Facebooku. "Bardzo dziękuje wszystkim za pamięć i życzenia urodzinowe, które dotarły dziś do mnie. Jestem ogromnie wzruszony ilością przesłanych życzeń w różnej formie. Począwszy od telefonów, emaili, kartek, SMS-ów oraz tych, które ukazały się w mediach społecznościowych. Dziękuje mediom, które pamiętają o moich urodzinach i przypomniały o mojej twórczości i piosenkach" - napisał. Muzyk zwrócił się też do swojej ukochanej żony. Więcej przeczytasz tutaj.